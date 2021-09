"Gosto de aprender coisas novas e sou muito curiosa"

JN Hoje às 08:00 Facebook

Leonor Rocha, 11 anos, de Gondomar, é uma das 15 premiadas da nona edição do Regresso às Aulas do JN, Staples e Opticalia.

"Estou atenta nas aulas e gosto de estudar porque gosto de aprender coisas novas e também sou muito curiosa. Gosto de ajudar os outros e também de brincar. Ainda não sei o que quero ser quando for grande porque sou muito indecisa. Esforço-me para ter boas notas e fico feliz quando alcanço os meus objetivos", explicou a jovem aluna.

A distinção do JN pelo desempenho escolar deixou a estudante "feliz por ver que o esforço estava a ser reconhecido" e assinalou que com o prémio quer "comprar um computador novo" e justificou o porquê: "Divido o que temos com a minha irmã e às vezes estamos a ter aulas ao mesmo tempo e não conseguimos emprestar à outra".

E é na irmã Helena que encontra inspiração. "Ela anda na faculdade, ajuda-me a estudar e também me incentiva a ir para a faculdade. Ela está a estudar para ser médica", conta Leonor, confessando que às vezes precisa que a obriguem a estudar.

"A Leonor gosta muito de brincar e não gosta de ficar amarrada a estudar. As minhas filhas são diferentes, enquanto com uma nunca tive essa preocupação, com a outra já tenho", diz a mãe, Sónia Pinto, 46 anos, empregada doméstica, no entanto salienta: "A Leonor tem sido uma aluna exemplar, tem-se esforçado para conseguir os objetivos dela, o que nos deixa muito orgulhosos como pais. É uma criança responsável, meiga, solidária e curiosa".

Perfil

Nome: Ana Leonor Pinto Rocha

Idade: 11 anos

Localidade: Gondomar

Ano a frequentar: 6.º

Aproveitamento: Dez 5 e dois 4

Quando for grande quero ser: Não sabe