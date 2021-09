JN Hoje às 08:00 Facebook

Mariana Hall, 9 anos, de Espinho, viu o empenho escolar recompensado com o prémio da iniciativa Regresso às Aulas, promovida pelo JN.

"Sou boa aluna, também boa amiga, às vezes distraio-me para ajudar os outros e a professora chama-me à atenção. Gosto de Estudo do Meio e quero ser veterinária. Este ano e o anterior foram um bocado duros pois não podia brincar com os amigos", revelou a jovem. E avançou:#"Não gostei nada de ter aulas em casa, pois em algumas matérias tinha alguma dificuldade e já não tinha a ajuda da professora para me explicar melhor".

Mariana soube que tinha sido selecionada no dia do aniversário e ficou "muito, muito feliz". Com o prémio vai "abastecer as provisões de material para a escola e comprar um presente para a melhor amiga".

Já a mãe, Carla Peralta, 33 anos, administrativa, explicou porque concorreu: "A Mariana tinha algumas dificuldades e é seguida em terapia da fala desde muito pequena e principalmente a Português queria muito tirar uma boa nota. Este ano esforçou-se imenso e teve excelentes notas".

E concluiu: "Mais do que tudo o que lhe possa dizer, é importante ela sentir que é por mérito dela que o conseguiu. Obviamente, toda a componente social também ajuda. Somos sozinhas e dá sempre jeito. Mas foi para ela sentir, num ano tão atípico em que esteve separada dos amigos dela, que com esforço e dedicação se conseguem as coisas e que somos sempre premiados de alguma maneira".

Perfil

Nome: Mariana Peralta Hall

Idade: 9 anos

Localidade: Paramos/Espinho

Ano a frequentar: 3.º

Aproveitamento: Bom a Exp. Artística e Muito Bom às restantes

Quando for grande quero ser: Veterinária