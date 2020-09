JN Hoje às 09:00 Facebook

Aluna muito aplicada, Bárbara Silva, de 8 anos, de Montemor-o-Velho, viu a excelência escolar ser premiada na oitava edição do "Regresso às Aulas", iniciativa do Jornal de Notícias em parceria com a Staples e Opticalia, destinada a famílias em carência económica.

"Gosto de todas as disciplinas e gosto muito de estudar", revelou a jovem, sem apontar uma disciplina preferida. Aos 8 anos ainda não sabe o que quero ser quando for grande. "Já pensei em ser cabeleireira e veterinária, mas agora já não quero", disse Bárbara, que tem o sonho de "ir à EuroDisney".

Quanto aos vales ganhos, o da Staples já tem destino. "Este prémio é muito importante. Quando soubemos que tinha sido escolhida, pensámos em comprar o computador, pois como isto está devido à pandemia não sabemos se as coisas vão voltar ao que era ou não. Por isso, para ela, nesta altura, é o ideal, pois o que temos não está em bom estado para ter aulas em casa", salientou a mãe, Ana Sousa, licenciada em Filosofia, que não está a exercer. "Antes da pandemia trabalhava numa escola em part-time, mas depois parou tudo e entretanto o contrato terminou", explica.

Sobre o percurso académico da Bárbara, afiança que "tem sido ótimo, não poderia ter sido melhor". "Teve boas notas desde o 1.º Ano até agora. Incuto-lhe a importância dos estudos porque o dever dos pais é esse, mas ela mesmo toma a iniciativa de fazer os trabalhos de casa e estuda um bocadinho", finalizou.

Perfil

Nome: Bárbara Alexandra Sousa e Silva

Idade: 8 anos

Localidade: Pereira/Montemor-o-Velho

Ano a frequentar: 4.º

Aproveitamento: "Muito Bom" a tudo

Quando for grande quero ser: Não sei