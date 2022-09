"Gosto muito da escola e respeito os professores"

Hoje às 08:00 Facebook

Dinis Sousa, 11 anos, de Fânzeres, Gondomar, viu o excelente aproveitamento escolar ser distinguido pela iniciativa Regresso às Aulas, contando ao JN como é na sala de aulas.

"Sou bom aluno, gosto de participar, gosto muito da escola, respeito muito os professores, sou bom com os amigos", diz o jovem, não esquecendo o professor que mais o marcou. "Na primária, o professor Raul era espectacular e sempre que posso vou ajudá-lo, ele agradece e os alunos dele são muito simpáticos", conta.

Quando soube que tinha ganho, este premiado revela ter ficado "muito contente e radiante". "Vou comprar material escolar, se calhar uma cadeira mais confortável", acrescenta Dinis, que vê no irmão Rúben um exemplo. E justifica: "Ele estuda enfermagem veterinária na faculdade e incentiva-me a estudar. Um dia quero ser médico veterinário, porque quero mandar no meu irmão. Também quero ganhar um bom dinheiro para ajudar os meus pais".

David Carvalho, assistente operacional na C. M. Porto, elogia o percurso do filho mais novo: "Não poderia ser melhor. O Dinis é um miúdo excelente e só nos tem dado alegrias. O irmão faz com que ele seja melhor e ele quer seguir-lhe os passos. Foi por causa de um quadro de mérito que o irmão teve que fez com que ele quisesse ter também e, graças a isso, venceu agora esta iniciativa".



Perfil

Nome: Dinis Filipe Teixeira de Sousa

Idade: 11 anos

Localidade: Fânzeres/Gondomar

Ano a frequentar: 6.º

Aproveitamento: Cinco a tudo

Quando for grande quero ser: Médico veterinário