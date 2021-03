"Houve uma maior preocupação com a saúde visual"

JN Hoje às 16:07 Facebook

António Alves, diretor geral da Opticalia realça histórias de sucesso dos premiados da iniciativa "Regresso às Aulas"

A Opticalia tornou-se parceira do "Regresso às Aulas" em 2016, que balanço faz desta ação?

Tem sido excelente. Além do mais, premiamos o mérito dos alunos. Noutro dia conheci uma das jovens que foi selecionada no âmbito desta iniciativa, pois estava de visita a uma loja do Norte e encontrei-a, casualmente, lá. Foi interessante falar com a jovem e os pais, que estavam todos orgulhosos, e ver "in loco" como este prémio é importante para as pessoas.

Acredita que a participação da Opticalia nesta iniciativa contribuiu para chamar mais a atenção dos pais para a importância da correção visual?

A pandemia trouxe ainda mais ao de cima a capacidade visual, pois estamos há um ano confinados e as pessoas forçaram mais a vista, quer a ver filmes, quer ao computador, e houve uma maior preocupação para a saúde visual. Mas esta iniciativa também contribui para que haja esse cuidado. Esta parceira assenta em dois pilares muito importantes: no mérito dos alunos e na saúde visual.

Este ano alunos vencedores das edições anteriores já estão na Universidade ou em vias de entrar. Era este também o impacto que queriam ter nos jovens?

É muito interessante saber como continuou o percurso académico. Se mantiveram as notas de excelência ou se ficaram pelo caminho. É bom ver que a maior parte prosseguiu com os estudos, principalmente porque estão inseridos em famílias carenciadas e nem sempre conseguem continuar, seja por desmotivação, seja por questões económicas. Ver que já estão na Universidade ou perto de o conseguir é um orgulho para nós. É importante dar a conhecer essas histórias de sucesso e ver que podem vir a ser excelentes profissionais no futuro. Esta iniciativa é a nossa contribuição para o sucesso deles.