"A professora diz que sou bom aluno, mas falador"

As excelentes notas que tirou no 2.º Ano valeram a Santiago Ferreira, sete anos, de Custóias, Matosinhos, um dos 15 prémios da iniciativa "Regresso às Aulas", uma parceria do Jornal de Notícias com a Staples e Opticalia.

"Entrei com cinco anos para o 1.º Ano, pois achavam que estava preparado pois já conseguia fazer muitas coisas. Aprendi a ler com a ajuda da professora, foi um bocadinho difícil. A Matemática sou o melhor aluno", revela o jovem.

Embora as notas não o demonstrem, o premiado ressalva que "às vezes" a mãe tem de o "mandar estudar". "A professora diz que sou bom aluno, mas um bocadinho falador e ando sempre a mudar de lugar por causa dos meus amigos, para ver se me concentro. Ela diz-me que tenho de estudar e estar atento nas aulas", complementa.

Nos tempos livres, brinca muito e joga futebol, ocupando a posição de guarda-redes. "O meu ídolo é o Rui Patrício. Quero ser futebolista quando for grande, porque gosto de futebol", atira.

Com dois filhos a estudar e um bebé em casa - Santiago tem uma irmã de 11 anos, a Inês, e um irmão de 19 meses, o Salvador, - e desempregada, Sofia Oliveira, 35 anos, a mãe do jovem, conta que se inscreveu mesmo no último dia de prazo e que o "prémio veio muito a calhar e é uma grande ajuda". "Será para comprar o material escolar e para o que for necessário para esta nova etapa que se avizinha", completa.

Santiago Ferreira Foto: José Carmo/Global Imagens

Perfil

Nome: Santiago Oliveira Ferreira

Idade: 7 anos

Localidade: Custóias, Matosinhos

Ano a frequentar: 3.º Ano

Aproveitamento: "Muito Bom" a tudo, exceto "Bom" a Português

Quando for grande quer ser: Futebolista