Carolina Epalanga, 10 anos, do Porto nem queria acreditar quando soube que tinha sido uma das 15 premiadas da iniciativa "Regresso às Aulas", uma parceria Jornal de Notícias, Staples e Opticalia.

"Fiquei muito contente e pensei logo em ter um computador, para jogar um bocadinho e para fazer os trabalhos agora no 5.º Ano, para ver filmes e CD", descreve a estudante. As boas notas resultam, segundo a jovem, de "muito estudo". "É um bocadinho difícil acompanhar sempre a matéria, por isso é preciso estudar muito e ter muita prática", frisa Carolina, que concilia a escola, com o judo, a natação e a música.

No que ao futuro concerne, a premida diz ter pensado muito no que quer fazer. "Já pensei em ser veterinária, se não conseguir já tenho outros planos, serei massagista".

Albertina Epalanga, 34 anos, mãe de Carolina, diz que a filha "é inteligente, mas trabalha muito". "Todos os dias quando chega a casa tenta acompanhar o máximo das aulas. Gosta muito de ir à natação, mesmo quando está cansada. O judo ajuda muito na formação do carácter. A música é porque começou no conservatório desde o 1.º Ano e acabou por ser muito boa. Tem o instrumento dela, o fagote, pratica todos os dias para conseguir dar o melhor", observa, salientando que "a grande dificuldade não é a Carolina o não estudar, mas aceitar uma nota menos boa". "O "Bom" para ela já é uma nota muito terrível", finaliza.

Carolina Epalanga Foto: José Carmo/Global Imagens

Perfil

Nome: Carolina de Andrade Ribeiro Epalanga

Idade: 10 anos

Localidade: Porto

Ano a frequentar: 5.º Ano

Aproveitamento: "Muito Bom" a tudo, exceto "Bom" a Inglês

Quando for grande quer ser: Veterinária e massagista