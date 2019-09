Hoje às 08:00 Facebook

Gonçalo Pisoeiro, oito anos, de Oliveira de Azeméis, viu os excelentes resultados obtidos no ano letivo passado serem premiados na sétima edição da iniciativa "Regresso às Aulas", promovida pelo Jornal de Notícias, em parceria com a Staples e Opticalia.

"Sou bom aluno, não estudo muito, mas porto-me bem, estou atento nas aulas e tenho boas notas", afirma sobre o desempenho escolar. Mas o que lhe desperta mesmo a atenção é o Espaço e o trabalho desenvolvido pela NASA.

"Fascina-me a lua, a forma como a Terra anda muito devagarinho, as estrelas, os alienígenas, os foguetões e como nós saltamos e caminhamos", descreve o jovem aluno, adiantando que aprendeu sobre essas matérias na Internet. Quando soube que tinha sido escolhido, ficou "feliz" e pensou que, talvez, "o prémio desse para comprar um computador como os da NASA".

Cristiana Pisoeiro, mãe do jovem, salienta que o filho "fixa muito bem as coisas". "Tem tido um percurso regular desde o 1.º Ano, é muito perfeccionista e é muito empenhado e interessado. Às vezes até se torna um bocadinho chato por causa dos porquês", descreve a mãe.

Com outra filha a um passo da faculdade, Cristiana avançou sobre a iniciativa: "Como o mérito das boas notas é dele e a nível do orçamento familiar as coisas também não são as melhores, resolvi participar. E recebi a notícia com uma grande surpresa. Fiquei lavada em lágrimas. É muito bom para o Gonçalo e espero que lhe sirva de incentivo. Financeiramente é a cereja no topo do bolo pois já estava a fazer contas aos óculos e a todo o material".

Gonçalo Pisoeiro Foto: José Carmo/Global Imagens

Perfil

Nome: Gonçalo do Carmo Pisoeiro

Idade: 8 anos

Localidade: Oliveira de Azeméis

Ano a frequentar: 3.º Ano

Aproveitamento: "Muito Bom" a tudo

Quando for grande quer ser: Cientista e astronauta da NASA