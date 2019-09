Hoje às 08:00 Facebook

Gonçalo Fernandes, 12 anos, de Pindelo dos Milagres, em São Pedro do Sul (Viseu), foi um premiados da iniciativa "Regresso às Aulas" do Jornal de Notícias, em parceria com a Staples e Opticalia, mas só soube da participação após o anúncio dos vencedores.

"A minha madrinha inscreveu-me e só me avisou quando tinha sido selecionado. Fiquei feliz porque vou poder comprar o computador que queria e que de outra forma os meus pais não me poderiam dar", avança o jovem, afirmando ser "um bom aluno".

"Não costumo estudar, estou com atenção nas aulas e isso basta-me", explica o aluno, revelando que as "disciplinas favoritas são Educação Física e Ciências" e que, no futuro, deseja ser médico e "um dia encontrar a cura para a diabetes" do irmão.

Segundo a mãe, Cristina Martins, 34 anos, "Gonçalo sempre foi um menino muito curioso e interessado". "Desde pequenino, o que ele pedia para brincar eram livros, entretanto foi crescendo e foi desenvolvendo o gosto por saber mais, gosta de saber o porquê e enquanto não perceber não fica saciado. Tem sido um excelente aluno, desde sempre. Tem uma memória e raciocínio fantásticos, lê muito e isso ajuda-o", revela esta mãe.

Para Cristina, o prémio chegou numa altura fantástica e justifica: "O Gonçalo vai para o 7.º Ano e o irmão para o 5.º. Vivemos longe da escola, são cerca de 15 quilómetros, acabamos por ter mais despesas acrescidas, com alimentação e transportes".

Gonçalo Fernandes Foto: José Carmo/Global Imagens

Perfil

Nome: Gonçalo Rafael Almeida Fernandes

Idade: 12 anos

Localidade: Pindelo dos Milagres, São Pedro do Sul (Viseu)

Ano a frequentar: 7.º Ano

Aproveitamento: "5" a tudo, exceto "4" a Educação Visual

Quando for grande quer ser: Médico