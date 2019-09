Hoje às 08:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Bárbara Sousa, 12 anos, de Paredes, é uma das 15 vencedoras da iniciativa "Regresso às Aulas", promovida pelo Jornal de Notícias, em parceria com a Staples e Opticalia.

"Desde pequenininha sempre quis ser médica. Sempre que fui a uma consulta, questionava-me como é que eles faziam para melhorar a vida a uma pessoa e eu acho que posso fazer igual", afirma a jovem. Para concretizar esse objetivo, a aluna sabe o quão importante é ter boas notas, daí ser muito exigente. "Quando tenho testes fico muito stressada e penso sempre que não estou preparada, mas a minha mãe ajuda-me a estudar", explica Bárbara, que frequentou o ensino articulado de dança, lamentando ter andado "bastante nervosa no terceiro período, por ter havido umas complicações com a turma".

No dia da publicação dos premiados no JN, a jovem diz que "estava muito ansiosa e nervosa". "Vimos o jornal no café e fizemos a maior festa, deixando toda a gente a olhar para nós. O meu pai ficou espantado porque nunca esperávamos", relata Bárbara, continuando: "Estes prémios são a prova que nos esforçámos nas aulas, que trabalhámos para merecer e que se continuarmos assim temos futuro".

Paula Machado, a mãe da jovem, não poderia estar mais orgulhosa: "Sempre foi boa aluna, uma menina estudiosa e que stressa muito porque acha sempre que nunca está preparada, mas os resultados são sempre bons. Não obrigo os meus filhos a estudar, só quero que sejam felizes".

Bárbara Sousa Foto: José Carmo/Global Imagens

Perfil

Nome: Bárbara Sofia Machado de Sousa

Idade: 12 anos

Localidade: Paredes

Ano a frequentar: 7.º Ano

Aproveitamento: Quatro "5", quatro "4" e dois "3"

Quando for grande quer ser: Médica