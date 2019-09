Hoje às 08:00 Facebook

Mariana Ramos, oito anos, de Valongo, recorda com alegria o momento em que soube ter sido uma das contempladas da iniciativa "Regresso às Aulas", promovida pelo Jornal de Notícias, Staples e Opticalia.

"Fiquei muito feliz, nervosa, ansiosa, por ter sido uma das premiadas, pois não estava à espera. Foram os meus pais que me deram a notícia à mesa", conta a estudante.

O excelente desempenho escolar é fruto, diz a jovem, "da atenção nas aulas e de estudar em casa", contando com "a ajuda das irmãs e dos pais para tirar dúvidas". Mas no 1.º Ano, Mariana assustou os pais por adormecer durante as aulas, felizmente não tinha qualquer problema de saúde, mas tédio por já saber a matéria. E explica: "Quando estava na Pré-escola já sabia escrever e ler, porque a minha irmã já andava mais avançada e explicava-me coisas e quando fui para o 1.º Ano já sabia algumas coisas".

Entretanto, mudou de escola e, hoje, é uma aluna dedicada, que ajuda a professora e os colegas, e que gosta de "Português, Matemática e Estudo do Meio, de fazer Educação Física e de ler poemas e textos".

A nível familiar, a distinção não poderia ter chegada em melhor altura. "O prémio é uma ajuda boa, pois para além da Mariana, temos as irmãs que vão para o 6.º Ano e o prémio vai dar para todas", refere o pai, Sérgio Ramos, empregado de mesa, neste momento no desemprego.​​​​​​​

Mariana Ramos Foto: José Carmo/Global Imagens

Perfil

Nome: Mariana Monteiro Ramos

Idade: 8 anos

Localidade: Valongo

Ano a frequentar: 4.º Ano

Aproveitamento: "Muito Bom" a tudo, exceto "Bom" a Educação Física

Quando for grande quer ser: Não sabe