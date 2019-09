Hoje às 08:00 Facebook

José Barbosa, 10 anos, de Oliveira São Pedro, em Braga, viu o excelente desempenho ser premiado pela iniciativa "Regresso às Aulas", uma parceria do Jornal de Notícias com a Staples e a Opticalia.

Os louros da distinção divide-os com a mãe, Marina Araújo, 38 anos, viúva e desempregada. "Estudo mais ou menos, mas sempre com a minha mãe ao lado", explica o jovem, que ficou "muito contente" por ter sido escolhido.

O vale da Staples de 500 euros já tem destino. "Vou comprar um computador, material para a escola e, se sobrar dinheiro, vou oferecer um pack de canetas ao meu primo Simão, que foi o que ele me pediu", explica José, que além de brincar com o familiar, joga futebol no Guizande, tem aulas de Inglês e pratica natação.

Sobre o futuro, o jovem não tem dúvidas: "Quero ser médico e poder ajudar os outros. Quando ia ao hospital, via-os a trabalhar e gostava do que eles faziam".

Marisa explica que o filho a acompanhava nas visitas ao marido e "no parque de estacionamento ele via aqueles carrões todos e ficava espantando". "Dizia-lhe que eram os carros dos médicos, que se quisesse um igual tinha de estudar, trabalhar e ser alguém", recorda.

Sobre José, afirma ser "uma sortuda, pois sempre foi um menino muito calmo e com regras". "Aprendeu sempre muito bem, como ele diz, trabalhamos muito juntos, na altura dos testes faço muitos exercícios com ele", refere, confessando que "tinha um "feeling" que ele ia ganhar".

José Barbosa Foto: José Carmo/Global Imagens

Perfil

Nome: José Araújo Barbosa

Idade: 10 anos

Localidade: Oliveira São Pedro, Braga

Ano a frequentar: 5.º Ano

Aproveitamento: "Muito Bom" a tudo

Quando for grande quer ser: Médico