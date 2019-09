"Quero ser presidente da República para ajudar a salvar o planeta"

Hoje às 08:00 Facebook

Os excelentes resultados de Carolina Moura, 11 anos, do Porto, garantiram-lhe um lugar entre os 15 premiados da iniciativa "Regresso às Aulas", promovida pelo Jornal de Notícias, em parceria com a Staples e a Opticalia.

"Fui sempre boa aluna, mas, às vezes, a minha mãe tem de me mandar estudar. Estou atenta nas aulas e já é meio caminho andado, depois é só estudar um pouco", é esta a justificação da estudante.

Consciente da importância de preservar o Meio Ambiente, esta estudante sonha com o mais alto cargo da nação. "Quero ser presidente da República, por causa dos animais e para ajudar a salvar o planeta", afirma, convicta, deixando uma mensagem: "Devemos fazer a reciclagem, não poluir o mar e uma coisa que quero muito é que se acabe com as touradas".

De volta ao prémio, Carolina diz que ficou "muito feliz, mas mesmo muito" e que foi na praia que soube da notícia. "Não tínhamos jornal e tivemos de pedir a uma pessoa no bar da praia para nos deixar ver", acrescenta a jovem, avançando querer "comprar um computador bom e com muita memória para ajudar nos trabalhos".

Susana Moreira, a mãe da premiada, salienta que o percurso da filha "na escola tem sido bom". "Numa tive problemas, apesar de ter de a mandar estudar, porque ela não gosta muito. Sempre lhe tentei incutir para estar com atenção nas aulas, pois isso é a maior ajuda que ela tem", aponta, frisando que o prémio "é uma boa ajuda", pois está desempregada.

Carolina Moura Foto: José Carmo/Global Imagens

Perfil

Nome: Carolina Gabão Moura

Idade: 11 anos

Localidade: Porto

Ano a frequentar: 7.º Ano

Aproveitamento: "5" a tudo, exceto "4" a Educação Física e a Educação para a Cidadania

Quando for grande quer ser: Presidente da República