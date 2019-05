Regulamento do "Regresso às aulas" 2019

Hoje às 15:20 Facebook

1. A Global Media Group através da sua publicação Jornal de Notícias, organiza uma iniciativa denominada "REGRESSO ÀS AULAS".

2. Esta iniciativa destina-se a promover e premiar o sucesso escolar de crianças com idades entre os 7 e os 11 anos, devendo a candidatura ser realizada pelos pais ou encarregado de educação.

3. A iniciativa "REGRESSO ÀS AULAS" é promovida pelo "Jornal de Notícias" e visa a atribuição de 15 vales de 500€ oferecidos pela Staples e de 15 vales de consulta e óculos graduados no valor total de 200 € oferecidos pela Opticalia.

4. Esta iniciativa terá os seguintes prazos:

Envio das candidaturas até 7 de agosto de 2019;

Seleção das candidaturas 8 e 9 de agosto de 2019;

Os 15 premiados serão divulgados dia 11 de agosto de 2019;

Entrega dos prémios dia 23 de agosto;

Entre 9 e 16 de setembro de 2019, serão publicados os perfis dos 15 vencedores;

Acompanhamento trimestral das crianças selecionadas (até ao final do ano letivo 2019/2020).

5. A participação nesta ação pressupõe o envio do atestado de insuficiência económica emitido pela Junta de Freguesia à qual pertencem os participantes, o comprovativo de rendimento escolar das crianças emitido pelo estabelecimento de ensino com as respetivas notas de avaliação, os dados pessoais (BI/CC, NIF, morada e contacto telefónico) e as razões da candidatura, devendo os filhos dos participantes frequentar o 1.º ou o 2.º ciclos (1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º e 6.º anos) relativo ao ano letivo 2018/2019. Os elementos referidos devem ser enviados para: Edifício Jornal de Notícias, Direção de Marketing, Rua Gonçalo Cristóvão, 195, 4049-011 Porto ou para o endereço de e-mail: marketing@globalmediagroup.pt , conforme indicado no anúncio da presente ação que será publicada no JN, DN e O JOGO, quer em papel quer online e na TSF - rádio e online.

6. A informação submetida nos termos do número anterior deve ser exata e atualizada. Os pais / encarregados de educação dos participantes devem manter e atualizar os dados fornecidos, caso necessário, para que estes se mantenham fidedignos, corretos e atuais.

7. Os pais / encarregados de educação dos participantes, ao enviarem /submeterem os dados acima referidos darão a devida autorização para a sua submissão e tratamento de tais dados ao abrigo deste Regulamento.

8. A escolha das 15 crianças premiadas será feita por um júri composto por elementos da Staples e Jornal de Notícias, visando premiar os alunos com as melhores notas inseridos em agregados familiares que apresentem uma situação de insuficiência económica.

9. Os vales da Staples têm que ser utilizados numa única compra de valor igual ou superior ao valor nominal do vale (500€). Podem ser utilizados na compra de quaisquer produtos comercializados nas lojas Staples (à exceção de cheques-brinde) e não são convertíveis em dinheiro. A ida à loja para desconto do vale será agendada pela Global Media Group e a respetiva reportagem publicada no Jornal de Notícias ou em qualquer outra publicação da Global Media Group, quer em papel, quer online, bem como nas respetivas redes sociais.

10. A criança beneficiária do vale de consulta e um par de óculos graduados da Opticalia no valor conjunto de 200 €, poderá optar pela oferta da consulta e um par de óculos de sol no valor de 80 €, caso se verifique que não necessita de correção visual. Os óculos graduados e de sol oferecidos pela Opticalia serão das marcas exclusivas Opticalia e as lentes graduadas da marca Hoya. Os vales não são convertíveis em dinheiro e são válidos apenas para oferta de um par de óculos por criança.

11. Para aferir a necessidade de correção visual os vencedores serão sujeitos a consulta de Optometria, sendo que a realização deste ato pressupõe a autorização para que posteriormente os dados obtidos e o diagnóstico resultante da mesma sejam tratados pelos funcionários da loja e pelo fornecedor de lentes. Os dados relativos à acuidade visual do vencedor serão utilizados como base para que se efetive a escolha da armação e a graduação das lentes necessárias, bem como permanecerão posteriormente na ficha de cliente criada em nome da criança beneficiária.

12. A Global Media Group reserva-se o direito de publicar o nome, sobrenome, idade e cidade em legenda às fotografias e vídeos das crianças vencedoras para efeitos de conteúdo editorial ou promocional relacionado com a presente iniciativa, sem que por isso tenham direito a qualquer compensação.

13. A Global Media Group, reserva-se o direito de acompanhar trimestralmente o desenvolvimento académico dos alunos selecionados, que consiste na publicação das notas trimestrais ou evolução de cada criança promovendo e encorajando o seu mérito e empenho, a título de exemplo para todas as crianças.

14. Os pais ou encarregado de educação das crianças vencedoras serão contactados pela direção de marketing do Jornal de Notícias, de forma a agendar local e hora para entrega dos vales e acompanhamento das compras efetuadas. Para o levantamento dos vales deverá ser apresentado o original do documento de identificação (bilhete de identidade ou cartão de cidadão). Sem a apresentação deste não se procederá à entrega dos referidos prémios.

15. A impossibilidade de receber os prémios dentro do prazo fixado no presente regulamento não confere aos vencedores o direito a qualquer compensação.

16. No caso de os prémios não serem atribuídos a algum dos 15 vencedores, por motivo não imputável à Global Media Group, consideram-se vencedores os participantes classificados nos lugares imediatamente seguintes, por ordem de classificação.

17. É vedada a participação nesta iniciativa "REGRESSO ÀS AULAS" a administradores ou trabalhadores da Global Media Group, da Staples e da Opticalia, ou de outras entidades que com elas se encontrem em relação com o grupo, bem como de administradores ou trabalhadores dos operadores que prestem serviços no âmbito da presente iniciativa. Não é ainda permitida a participação de todos aqueles que se encontrem objetivamente em condições de beneficiarem ilegitimamente de informação privilegiada e não pública, relacionada com esta ação.

18. Os prémios correspondentes ao passatempo objeto do presente regulamento não poderão ser convertidos em outros prémios ou dinheiro. Os prémios serão atribuídos aos premiados dia 23 de agosto de 2019.

19. Os pais / encarregados de educação dos participantes aceitam que a Global Media Group, bem como terceiros autorizados por esta, poderão usar os seus dados de identificação, bem como a sua imagem e voz, para fins comerciais, podendo designadamente proceder à sua reprodução (incluindo em edição impressa, em videogramas e fonogramas), distribuição (independentemente do seu suporte), divulgação, difusão, comunicação ao público (incluindo por radiodifusão) e colocação à disposição do público (incluindo na Internet ou em redes fechadas), bem como à sua modificação, tradução, dobragem, transformação e utilização em conjunto com ou em outras obras e com carácter de exclusividade, designadamente para efeitos de promoção da iniciativa sem necessidade de mencionar os seus titulares e sem que seja devida a estes qualquer contrapartida pela Global Media Group.

20. Os pais / encarregados de educação dos participantes aceitam a disponibilidade destes últimos para serem entrevistados, fotografados e/ou filmados pela Global Media Group ou terceiros indicados por estas, a qualquer momento e/ou nas datas indicadas pela mesma, para os efeitos promocionais acima indicados, durante ou após a cessação da iniciativa.

21. Dados Pessoais

21.1. A Global Media Group, com sede na Rua Tomás da Fonseca, Torre E, Piso 3º, 1600-209 Lisboa, pessoa coletiva n.º 502535369, é a entidade responsável pela recolha e tratamento dos dados pessoais dos participantes e garante a segurança e confidencialidade dos mesmos no âmbito do presente Passatempo. A Global Media Group tratará os dados pessoais com respeito pela legislação de proteção de dados pessoais aplicável, para a finalidade de gestão da participação na iniciativa, bem como para efeitos de promoção do mesmo, podendo designadamente divulgar os seus dados (nome) em diversos meios (como sejam páginas da Internet e redes sociais).

21.2. Os pais / encarregados de educação dos participantes tomam conhecimento que o preenchimento e envio dos dados pessoais acima mencionados é necessário e obrigatório para efeitos de participação na iniciativa, apuramento dos vencedores e entrega dos Prémios.

21.3. A Global Media Group assegura a existência de mecanismos e níveis adequados de segurança destinados a proteger os dados que são tratados, de acordo com as exigências legais. No entanto, os pais / encarregados de educação dos participantes, aquando do envio/submissão dos dados, deverão tomar as medidas de proteção necessárias à navegação na Internet, a fim de evitar que os dados disponibilizados possam ser visualizados por terceiros não autorizados.

21.4. Os pais / encarregados de educação dos participantes poderão aceder aos dados destes últimos que lhe digam respeito e solicitar por escrito, junto dos responsáveis, a sua atualização, correção ou eliminação. Para o efeito deverão utilizar o seguinte endereço de e-mail: dpo@globalmediagroup.pt

22. A Global Media Group, reserva-se o direito de alterar o presente regulamento, sem necessidade de aviso prévio, passando as novas regras a vigorar logo a partir da respetiva divulgação.

23. Quaisquer dúvidas relativamente ao passatempo e respetivas regras poderão ser esclarecidas através do telefone 213 187 817, nos dias úteis, das 10h às 12h e das 14h30 às 18h ou ainda pelo e-mail marketing@globalmediagroup.pt

24. A participação nesta iniciativa pressupõe o conhecimento e a aceitação sem reserva das regras estabelecidas no presente regulamento.