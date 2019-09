Hoje às 08:00 Facebook

Twitter

Partilhar

A pauta quase imaculada de Jéssica Macedo, 11 anos, garantiu-lhe um lugar entre os 15 vencedores da iniciativa "Regresso às Aulas", do Jornal de Notícias, Staples e Opticalia.

"Sempre adorei a escola, em especial, Matemática, Ciências e Artes e também gosto muito de desenhar", começa por dizer a estudante, frisando: "Sempre tive boas notas. Sou muito curiosa e quero saber sempre mais".

Jéssica ficou "muito feliz" por ter sido premiada e justifica: "Por saber que tinha ganho e que podia ajudar os meus pais, por causa do dinheiro. Posso comprar os materiais necessários e mais alguns de desenho, uma mochila e, se sobrar dinheiro, um miminho para mim".

Uma das paixões da jovem é o desenho, por isso, "no futuro gostava de fazer algo ligado às artes". "Nas artes ou nas ciências, que é uma matéria de que gosto muito e dá mais dinheiro. Ao certo não sei, mas algo relacionado com o corpo humano ou medicamentos", afirma a premiada.

Carlos Macedo, pai de Jéssica, salienta o "percurso brilhante" da jovem. "É uma aluna e pessoa encantadora, fiquei muito contente por valorizarem o desempenho dela, que é sempre com nota máxima. Ela é muito exigente com ela própria", acrescenta, orgulhoso , abordando a importância do prémio: "A nível monetário faz toda a diferença. Vai poder comprar coisas melhores".

Jéssica Macedo Foto: José Carmo/Global Imagens

Perfil

Nome: Jéssica Beatriz Rodrigues Macedo

Idade: 11 anos

Localidade: Barcelos

Ano a frequentar: 7.º Ano

Aproveitamento: "5" a tudo, exceto "4" a Educação Física

Quando for grande quer ser: Não sabe