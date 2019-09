Hoje às 08:00 Facebook

Afonso Lobão, nove anos, do Porto, é um dos 15 premiados da iniciativa Regresso às Aulas, uma parceria do Jornal de Notícias com a Staples e Opticalia, que ofereceram vales em compras de 500 e 200 euros, respetivamente.

"Tínhamos acabado de chegar de um acampamento de escuteiros em Itália e quando a minha mãe chegou à minha beira disse-me que tinha ganho, mas pensava que ela se estava a referir ao acampamento. Quando me disse que tinha sido do Jornal de Notícias, fiquei muito feliz", conta sobre a forma como soube que tinha sido um dos selecionados, anotando que não demorou a saber o que queria comprar.

"Vai ser um computador, pois é o que precisamos", avança Afonso, explicando a escolha: "Vai ser para fazer algumas tarefas da escola, pois no ATL tenho vários colegas que estavam no 4.º Ano e estavam muitas vezes a fazer trabalhos de pesquisas".

No que aos estudos respeita, o premiado diz que não precisa de passar muito tempo agarrado aos livros. "Sou bom aluno e sinto-me bastante confortável nos testes, por isso não estudo assim tanto", atirou o jovem, que sonha ser futebolista.

Sara Nunes, mãe de Afonso, está desempregada, e com mais um filho (David, 12 anos) em idade escolar, salienta que o prémio "é sempre uma ajuda, num mês difícil de início de aulas". "É importante o computador, que nos está a fazer falta em casa e o resto de material escolar necessário. Mas, essencialmente, é uma compensação para eles, porque são bons alunos e empenhados na escola, apesar das dificuldades", complementa.

Afonso Lobão Foto: José Carmo/Global Imagens

Perfil

Nome: Afonso Nunes Lobão

Idade: 9 anos

Localidade: Porto

Ano a frequentar: 4.º Ano

Aproveitamento: "Muito Bom" a tudo

Quando for grande quer ser: Futebolista