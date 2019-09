"Vou aproveitar para mudar de óculos"

Hoje às 08:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Surpreendida e muito feliz por ser uma das vencedoras da iniciativa "Regresso às Aulas", do Jornal de Notícias, Ana Catarina Silva, nove anos, de Gueifães, Maia, não demorou a decidir o que fazer com os prémios ganhos.

"Com o vale da Staples quero comprar um computador para fazer os trabalhos, uma mochila nova, preta e cor-de-rosa, que dê para o 5.º Ano, e quero comprar muito material escolar. E vou aproveitar o cheque da Opticalia para mudar de óculos porque estes que uso já não fazem efeito", explica a jovem aluna, que gosta muito de estudar e elege o Português como a disciplina preferida.

Embora ainda seja cedo para pensar no futuro, Ana Catarina já sabe o que gostaria de fazer. "Quando for grande, quero ser advogada, para ajudar a defender as pessoas", diz a aluna.

Vanessa Mota, 25 anos, procura incutir na filha a importância dos estudos e revela porquê: "Fui mãe muito nova, engravidei com 15 anos e fiquei pelo 8.º Ano. Por isso tento dizer-lhe para ir até onde puder".

Atualmente desempregada, Vanessa revela que o prémio "foi muito bom, tanto a nível do material escolar, como também da visão", embora confesse que "não esperava" que a filha fosse selecionada. "Quando vi no jornal parecia que me tinha saído o Euromilhões. A Catarina tem sido sempre boa aluna. A professora costuma dizer que ela tem uma grande inteligência e que não a desperdice, pois tem um grande futuro pela frente", finaliza.

Ana Catarina Silva Foto: José Carmo/Global Imagens

Perfil

Nome: Ana Catarina Mota da Silva

Idade: 9 anos

Localidade: Gueifães, Maia

Ano a frequentar: 4.º Ano

Aproveitamento: "Bom" a tudo

Quando for grande quer ser: Advogada