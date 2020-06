JN, Staples e Opticalia voltam a premiar excelencia escolar

JN Hoje às 17:58 Facebook

Iniciativa "Regresso às Aulas" vai distinguir, pelo oitavo ano consecutivo, 15 alunos oriundos de famílias em situação de carência económica.

Desde 2013 quase uma centena de jovens alunos beneficiaram de melhores condições para o arranque do ano letivo, devido à iniciativa "Regresso às Aulas", promovida pelo Jornal de Notícias, Staples e Opticália. E este ano não será diferente porque a partir de hoje arranca a oitava edição da ação que visa distinguir o mérito escolar de excelência de 15 estudantes, dos 7 aos 12 anos, que estejam inseridos em famílias em situação de carência económica.

A iniciativa dirige-se a alunos que tenham frequentado o 1.º e 2.º ciclos (1.º ao 6.º Anos) no ano letivo de 2019/20, aos quais serão oferecidos um vale de compras de 500 euros da Staples e um vale de consulta e óculos graduados para o premiado no valor total de 200 euros da Opticalia.

O "Regresso às Aulas" proporciona aos vencedores o reconhecimento pelo excelente desempenho escolar, permitindo-lhes o acesso a todo o material escolar necessário para continuarem o percurso académico com sucesso. Na Staples os alunos vão poder adquirir computadores, tablet"s, dicionários, cadernos, livros de fichas, lápis, canetas, borrachas, estojos e mochilas novas, secretárias e cadeiras, entre outros. E na Opticalia terão a oportunidade de diagnosticar a necessidade de uso de correção ocular. Dois prémios que seguramente encantarão os mais novos e permitirão aos encarregados de educação um alívio no parco orçamento familiar.

As candidaturas a esta iniciativa têm de ser feitas até ao dia 5 de agosto, devendo o processo incluir uma carta a explicar as razões pelas quais o aluno concorre, o atestado de insuficiência económica, o comprovativo do rendimento escolar do aluno, os dados do encarregado de educação (nome, idade, morada completa e contacto telefónico) e fotocópias dos cartões de cidadão. A documentação completa deve ser enviada para a morada Edifício Jornal de Notícias, Direção de Marketing, Rua Gonçalo Cristóvão, 195, 4049-011 Porto; ou para o endereço de e-mail "marketing@globalmediagroup.pt".

Os 15 premiados serão divulgados na edição do JN de 9 de agosto.

No ano passado Ana Catarina Silva, Afonso Lobão, Alexandra Cerqueira, Bárbara Sousa, Carolina Epalanga, Carolina Moura,Eva Correia, Gonçalo Fernandes, Gonçalo Pisoeiro, Jéssica Macedo, José Barbosa, Mariana Ramos, Rafael Costa, Rita Coelho, Santiago Ferreira tiveram a oportunidade de ter um ano letivo mais colorido, este ano pode ser a sua filha ou o seu filho um dos vencedores desta iniciativa.

Em vias de entrar no curso de medicina

Ana Rita Pinto foi premiada pelo Regresso às Aulas em 2014 Foto: DR

Ana Rita Pinto, de 18 anos, premiada em 2014 na segunda edição do "Regresso às Aulas", tem mantido um percurso escolar imaculado. Está no 12.º Ano em vias de se candidatar ao curso de Medicina na universidade e de ficar mais perto de realizar o sonho que acalenta desde a pré-primária.

Muito exigente, a jovem vai repetir dois exames do 11.º ano para melhorar a média de 18,2 valores. É aluna do Quadro de Valor e Mérito - na escola dá explicações aos colegas dos outros anos - e bombeira voluntária.

Eis o passo a passo do concurso:

Prémio: O Jornal de Notícias vai atribuir 15 vales de 500€ oferecidos pela Staples e 15 vales de consulta e óculos graduados de 200 € oferecidos pela Opticalia.

Destinatários: Todos os encarregados de educação de crianças dos 7 aos 11 anos, que frequentaram o 1.º e 2.º ciclos no ano letivo de 2019/20, em situação de insuficiência económica e residentes em Portugal continental. A participação na iniciativa não dispensa a leitura do regulamento em www.jn.pt.

Prazo da candidatura: Até ao dia 5 de agosto o encarregado de educação deve enviar a candidatura para a morada Edifício Jornal de Notícias, Direção de Marketing, Rua de Gonçalo Cristóvão, 195, 4049-011 Porto ou para o email marketing@globalmediagroup.pt.

Quaisquer dúvidas relativas ao passatempo e respetivas regras podem ser esclarecidas através do email marketing@globalmediagroup.pt ou pelo telefone 213 187 817, nos dias úteis, das 10 às 12 e das 14.30 às 18 horas.

Documentos necessários: A candidatura deve ser acompanhada, obrigatoriamente, de uma carta a explicar os motivos pelos quais participa na iniciativa e merece ser premiado; o atestado de insuficiência económica emitido pela Junta de Freguesia à qual pertence; comprovativo do rendimento escolar das crianças; dados completos do encarregado de educação (nome, idade, morada completa e contacto telefónico); fotocópias dos cartões de cidadão do encarregado de educação e da criança.

Anulação das candidaturas: Se no processo de inscrição na sétima edição da iniciativa "Regresso às Aulas" faltar qualquer um dos documentos referidos na alínea anterior, esta será automaticamente invalidada pelo júri que procederá à avaliação das candidaturas.

Quem escolhe: Um júri composto por elementos da Staples, Opticalia e Jornal de Notícias selecionará os 15 alunos vencedores, analisando as candidaturas mediante vários critérios, tais como a avaliação obtida e o contexto familiar e social em que estão inseridos.

Anúncio dos premiados: A seleção será feita a 6 e 7 de agosto 2020. Os 15 premiados serão divulgados a 9 de agosto. A entrega dos prémios será feita a 21 de agosto, no Edifício JN, noPorto.

Reportagem: A partir de 7 de setembro, o JN publicará reportagens com os premiados.

Acompanhamento escolar: Trimestralmente, durante o ano letivo 2020/21, será feito o acompanhamento académico dos 15 vencedores.