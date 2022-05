JN, Staples e Opticalia voltam a premiar o mérito escolar

Hoje às 09:00 Facebook

Twitter

Partilhar

"Regresso às Aulas" avança com 10.ª edição da ação destinada a alunos do 1.º e 2.º ciclos com avaliação de excelência e oriundos de famílias em carência económica.

O Jornal de Notícias, Staples e Opticalia voltam a unir-se para promoverem a décima edição da iniciativa "Regresso às Aulas", destinada a alunos do 1.º e 2.º ciclos, com resultados escolares de excelência, mas que estejam inseridos em famílias em situação de carência económica. Esta ação de responsabilidade social já proporcionou a 125 crianças e jovens um ano letivo com mais e melhores condições de aprendizagem para manterem o excelente rendimento escolar e, em 2022/23, propõe-se a dar essa oportunidade a mais 15 alunos de mérito.

Para tal, basta terem entre 6 e 12 anos, terem frequentado o 1.º e 2.º Ciclos (1.º ao 6.º Anos) no ano letivo de 2021/22 e a família estar com dificuldades financeiras. Os vencedores irão receber um vale de compras de 500 euros da Staples e um vale de consulta e óculos graduados para o premiado no valor de 200 euros da Opticalia.

As candidaturas a esta iniciativa têm de ser feitas até ao dia 2 de agosto, devendo o processo incluir uma carta a explicar as razões pelas quais o aluno concorre, o atestado de insuficiência económica, o comprovativo do rendimento escolar do aluno ou declaração de IRS, os dados do encarregado de educação (nome, idade, morada completa e contacto telefónico) e fotocópias dos cartões de cidadão.

A documentação completa deve ser enviada para a morada Edifício Jornal de Notícias, Direção de Marketing, Rua Gonçalo Cristóvão, 195, 4049-011 Porto; ou para o endereço de e-mail "marketing@globalmediagroup.pt". Os 15 premiados serão divulgados na edição do JN de dia 7 de agosto.

Se o seu educando reúne estas condições, não hesite e concorra ao "Regresso às Aulas". Esta ação solidária não só se preocupa em dar aos estudantes, através da Staples, a oportunidade de começarem o novo ano letivo com todo o material escolar necessário - computadores e tablet"s, dicionários, cadernos, livros de fichas, lápis, canetas, borrachas, estojos e mochilas novas, secretárias e cadeiras, entre outros - para continuarem a ter uma avaliação de excelência ao longo do percurso académico, como, pela mão da Opticalia, proporciona uma correção visual aos premiados, essencial para poderem desenvolver todas as capacidades educativas sem limites.

Eis o passo a passo da iniciativa JN "Regresso às Aulas":

Prémios: Os vencedores vão receber 15 vales de 500 euros oferecidos pela Staples e 15 vales de consulta e óculos graduados de 200 euros oferecidos pela Opticalia.

Destinatários: Todos os encarregados de educação de crianças dos 6 aos 12 anos, que frequentaram o 1.º e 2.º ciclos no ano letivo de 2021/22, em situação de insuficiência económica e residentes em Portugal Continental. A participação na iniciativa não dispensa a leitura do Regulamento na integra.

Prazo da candidatura: O encarregado de educação deve enviar a candidatura até ao dia 2 de agosto para a morada Edifício Jornal de Notícias, Direção de Marketing, Rua de Gonçalo Cristóvão, 195, 4049-011 Porto ou para o email marketing@globalmediagroup.pt. Quaisquer dúvidas relativas ao passatempo ou às regras podem ser esclarecidas através do email marketing@globalmediagroup.pt.

Documentos necessários: A candidatura deve ser acompanhada, obrigatoriamente, de uma carta a explicar os motivos pelos quais participa na iniciativa e merece ser premiado; o atestado de insuficiência económica emitido pela Junta de Freguesia à qual pertence ou declaração de IRS; comprovativo do rendimento escolar das crianças; dados completos do encarregado de educação (nome, idade, morada completa e contacto telefónico); fotocópias dos cartões de cidadão do encarregado de educação e da criança.

Anulação das candidaturas: Se no processo de inscrição na nona edição da iniciativa "Regresso às Aulas" faltar qualquer um dos documentos referidos na alínea anterior, esta será automaticamente invalidada pelo júri que procederá à avaliação das candidaturas.

Quem escolhe: Um júri composto por elementos da Staples, Opticalia e Jornal de Notícias selecionará os 15 alunos vencedores, analisando as candidaturas mediante vários critérios, tais como a avaliação obtida e o contexto familiar e social em que estão inseridos.

Anúncio dos premiados: A seleção será feita a entre os dias 3 e 5 de agosto. Os nomes dos 15 premiados serão divulgados a 7 de agosto. A entrega dos prémios será feita a 19 de agosto, no Edifício JN, no Porto.

Reportagem: A partir de 1 de setembro, o JN publicará reportagens com os premiados da iniciativa Regresso às Aulas.

Acompanhamento escolar: Trimestralmente, durante o ano letivo 2022/23, será feito o acompanhamento académico dos 15 vencedores.