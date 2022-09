"Não preciso muito de estudar, mas um bocadinho"

Hoje às 08:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Camila Rodrigues, 10 anos, de Pedrouços, Maia, é uma das vencedoras da iniciativa Regresso às Aulas, uma parceria do JN, Staples e Opticalia.

"Na escola sou muito faladora. Mesmo! Sou amiga e porto-me bem. Não preciso muito de estudar, mas preciso um bocadinho para os testes. Gosto de dançar e estou no terceiro nível no ballet e danço no Dance Kids. Tenho três irmãos e muita família", explicou Camila Rodrigues.

Apesar de muito jovem, a estudante já sabe o que quer fazer no futuro. "Quero ser arquiteta ou engenheira civil, pois quero construir uma casa para mim, para os irmãos, para o pai e a mãe, para os avós", revelou.

Enquanto isso não acontece, vai começar por gastar os vales. "Há duas semanas fui à consulta de oftalmologia e percebi que tinha de trocar a graduação e a armação. Uma semana depois ganhei o prémio da Opticalia. Fiquei muito feliz. Na Staples pensei em comprar um computador e material escolar e vou repartir com os meus irmãos", contou.

Ana Saldanha, 38 anos, enfermeira e mãe a tempo inteiro de Camila, Mafalda, Francisco e Xavier, não esconde o orgulho na filha mais velha. "Fiquei muito feliz com o prémio atribuído à Camila, pois não trabalhou para ele, foi algo que veio depois de sabermos as notas. Também concorri com a irmã e foi um 'prémio-família', porque as duas merecem".



Perfil

Nome: Camila de Sá Saldanha Rodrigues

Idade: 10 anos

Localidade: Pedrouços/Maia

Ano a frequentar: 5.º

Aproveitamento: Muito Bom a tudo

Quando for grande quero ser: Arquiteta ou Engenheira Civil