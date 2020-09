"No começo foi difícil e chorei pois queria ser a melhor"

JN Hoje às 09:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Paula Rodrigues, 10 anos, de Barcelos, é uma das 15 selecionadas da iniciativa "Regresso às Aulas", promovida pelo Jornal de Notícias, Staples e Opticalia, que distingue a excelência escolar em famílias com carência económica.

Pela avaliação de excelência no 4.º Ano ninguém diria que esta aluna só está em Portugal desde junho de 2019, oriunda da Venezuela. Com um novo idioma para aprender a ler e a escrever, os primeiros tempos foram complicados para a jovem. "No começo foi difícil e chorei porque queria ser a melhor, mas com a ajuda das minhas amigas e da professora pude atingir metas. O ensino aqui é mais exigente, mas fui-me adaptando e consegui", recorda a aluna, confessando surpresa "por ter sido escolhida".

Mais sorridente fica quando se lhe pergunta pelos planos para o futuro. E atira: "Sonho em viajar pelo Mundo e quer ser cantora. Gosto muito de cantar a minha artista preferida é a Billie Eilish. O meu tio disse que tenho um bom tom de voz".

Ver a filha mais feliz, deixa Carla Loureiro mais convencida de que tomou a decisão certa ao deixar o país que a acolheu aos três meses para regressar ao que a viu nascer "em busca de melhor qualidade de vida para os filhos". "Apesar de ter mestrado em Biologia, não consigo equivalência para exercer e estou desempregada. Este prémio ajuda muito. Estava preocupada porque não tinha como comprar-lhes os materiais. Vivo com o meu irmão, que também me ajuda, mas um salário para pagar aluguer, luz, todos os serviços e comida não chega para quatro pessoas", lamenta.

Perfil

Nome: Paula Sarai Lopez Rodrigues

Idade: 10 anos

Localidade: Martim /Barcelos

Ano a frequentar: 5.º

Aproveitamento: "Muito Bom" a tudo

Quando for grande quero ser: Cantora