Renato Costa, 11 anos, de Fontão, atingiu a excelência no final do 5.º Ano ao terminar com avaliação máxima a todas as disciplinas, um desempenho recompensado com o prémio da iniciativa Regresso às Aulas, do JN, Staples e Opticalia.

"O ano correu muito bem, porque estudei muito e tive boas notas e quando estivemos em casa não me afetou nada", explicou o jovem, que sonha ser pediatra porque, segundo diz, "deve ser giro cuidar das crianças".

"Feliz" por ter sido um dos selecionados, o aluno contou que "estava na casa das tias a almoçar" quando soube. "No final do almoço a minha tia estava a ler o jornal e chamou a minha mãe e disse que o meu nome estava lá. Fiquei feliz", acrescentou Renato, completando sobre o destino dos vales: "Depois de comprar o material, se o dinheiro chegar compro uma televisão mais ou menos grande para o meu quarto".

A mãe, Clara Santos, 52 anos, empregada têxtil, salientou a importância do prémio, especialmente numa altura em que está de baixa médica devido a um problema de saúde: "É sempre uma ajuda, quer ao nível dos óculos, quer do material escolar, pois pedem não só no início, mas ao longo do ano, e assim já podemos comprar alguma coisa mais e se não gastar ficará para o ano seguinte".

Sobre o percurso de Renato na escola, Clara Santos realça que "desde o infantário foi bom aluno". "Se alguma coisa não sai como ele quer fica frustrado. Tenho por hábito ver se ele tem tudo organizado e oriento, mas ele cuida de tudo sozinho", finalizou.

Perfil

Nome: Renato Santos Costa

Idade: 11 anos

Localidade: Fontão/Ponte de Lima

Ano a frequentar: 6.º

Aproveitamento: Cinco a tudo

Quando for grande quero ser: Pediatra