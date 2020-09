"O computador e os óculos são o que me faz falta"

JN Hoje às 09:00 Facebook

Twitter

Partilhar

O percurso académico imaculado de João Costa, 11 anos, de Sesimbra, garantiu-lhe ser escolhido pela iniciativa "Regresso às Aulas", uma parceria do Jornal de Notícias com a Staples e Opticalia, que visa distinguir alunos inseridos em famílias com carências económicas.

O segredo para os bons resultados? "Estudo e também me lembro das coisas, guardo só a informação que é precisa e importante", diz.

O jovem conta que ficou incrédulo por ter sido selecionado. "Quando a minha mãe me contou não acreditei, pensei que estava a brincar comigo", relata João, avançando sobre os prémios e o destino a dar: "O computador e os óculos são o que me faz mais falta".

Apesar das excelentes notas, é no desporto-rei que vê uma profissão no futuro. "Quero ser futebolista. Jogo na academia do PSG, em Sesimbra e sonho ir a Paris e conhecer o estádio", atira.

A mãe Monique Costa, supervisora de equipa, atualmente desempregada, enaltece o sucesso escolar do filho mais velho (tem outro filho, Martim, de 6 anos). "O João sempre foi uma criança muito estudiosa, no 1.º Ciclo foi aluno do Quadro de Mérito. No 5.º ano mudou de escola, foi um novo desafio, mas correu bem", enaltece, frisando a importância dos prémios: "São fantásticos pois eu e o meu marido estamos desempregados. No ano passado o João começou com dificuldades de ver ao longe e foi encaminhado para oftalmologia e ainda não teve consulta. Agora consegue ter a consulta e os óculos para começar o novo ano letivo. E também vai precisar de um computador".

Perfil

Nome: João António Almeida Gonçalves Azevedo Costa

Idade: 11 anos

Localidade: Quinta do Conde/Sesimbra

Ano a frequentar: 6.º

Aproveitamento: Nota "5" a tudo

Quando for grande quero ser: Futebolista