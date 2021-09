"O meu 1.º Ano correu bem e estudei muito"

JN Hoje às 08:00 Facebook

Rodrigo Correia, 6 anos, da Maia, é o mais novo dos 15 premiados do Regresso às Aulas.

Apesar de estar a começar o percurso académico, as aulas à distância não influíram no rendimento do jovem, terminando com Muito Bom a todas as matérias "O meu 1.º Ano correu bem, estudei bem, a professora tinha de gritar às vezes, mas fiz tudo bem e era o segundo melhor aluno da sala", disse, orgulhoso, acrescentando não ter gostado das aulas em casa e por isso preferir as presenciais.

Embora seja ainda muito jovem, e tenha como passatempos o xadrez e o futebol, o vencedor já sabe o que quer ser quando for grande e o motivo não poderia ser mais nobre. "Quero ser médico, porque o meu avô está doente e quando ele morrer se calhar ainda não vou ser médico, mas quero ajudar as pessoas", explicou Rodrigo.

Decidido, o estudante também revelou o que vai comprar com o vale da Staples. "Quero comprar os livros, as mochilas, os cadernos, os lápis, borrachas, tudo o que é preciso. E também quero ajudar o Martim, que é um menino que tem dificuldades e é muito meu amigo", atirou.

O prémio caiu do céu a Vânia Machado, 37 anos. "Sou mãe solteira, estou desempregada já mais de um ano, entretanto vai acabar o fundo de desemprego e foi isso que me levou a concorrer, porque o pai do Rodrigo pouco ou nada ajuda no material escolar. Tudo o que é bem-vindo sabe bem e este prémio vem mesmo a calhar", justifica.

Sobre o filho, esta mãe diz ter ficado surpreendida. "O Rodrigo está de parabéns porque tirou Muito Bom a tudo, o facto de ter estado em casa foi ótimo, não pensei que ele tivesse tanta motivação para ver a telescola e no computador estava sempre ansioso para que começasse a aula para ver os colegas. Mas ele não tem o computador só para ele, é compartilhado comigo e, às vezes, o tio também precisa. Na escola deram-lhe um computador, mas temos de ter cuidado porque depois temos de o devolver", completou.

Perfil

Nome: Rodrigo Valentino Almeida Correia

Idade: 6 anos

Localidade: Maia

Ano a frequentar: 2.º

Aproveitamento: Muito Bom a tudo

Quando for grande quero ser: Médico