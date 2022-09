"Pensei em material para meninos que precisam"

Hoje às 08:00 Facebook

Ricardo Barbosa, 11 anos, de Avintes, Vila Nova de Gaia, foi um dos premiados da iniciativa Regresso às Aulas, promovida pelo JN, Staples e Opticalia.

A facilidade de aprendizagem de Ricardo Barbosa muito cedo despertou a atenção dos professores e no 2.º Ano foi encaminhado para o Projeto Investir na Capacidade (PIC), destinado a crianças com capacidades superiores. Este ano o jovem candidatou-se à iniciativa Regresso às Aulas e os excelentes resultados garantiram-lhe um dos 15 prémios.

"No projeto PIC, em Vila Nova de Gaia, desenvolvemos coisas que na escola não é possível fazermos. Temos por exemplo Filosofia e Artes e vamos desenvolvendo coisas e no final do ano temos um projeto final", explicou o premiado, realçando que nas aulas está "muito atento", mas também estuda "muito antes dos testes".

"Muito contente" por ter ganho, Ricardo sabe bem o que quer fazer com os vales: "Pensei em comprar material para as instituições de meninos que precisam. E para mim gostava de material também e uma impressora, pois tenho computador".

Carla Pinto, 46 anos, mãe a tempo inteiro, salientou que o filho "sempre foi espectacular na escola". "É exigente, quer sempre mais e mais. Nunca me deu trabalho. É muito amigo do amigo e fica triste quando não o compreendem, porque como gosta muito de estudar e há brincadeiras que não entende", anotou.



Perfil

Nome: Ricardo Pinto Barbosa

Idade: 11 anos

Localidade: Avintes/V. N. Gaia

Ano a frequentar: 7.º

Aproveitamento: Cincos e quatros

Quando for grande quero ser: Não sabe