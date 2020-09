"Percebi que o trabalho ao longo do ano compensou"

JN Hoje às 09:00 Facebook

Twitter

Partilhar

A pauta imaculada de Lara Santos, 11 anos, de Paço de Sousa, no final no ano letivo foi um dos motivos que a levaram a ser uma das 15 selecionadas da iniciativa "Regresso às Aulas", promovida pelo Jornal de Notícias, Staples e Opticalia, que visa premiar alunos inseridos em famílias com carência económica.

A estudante não esconde a emoção por ter visto a dedicação aos estudos ser recompensada. "Fiquei muito contente, pois percebi que o trabalho que tive ao longo do ano compensou", afirma a jovem, frisando: "Na escola é preciso muito trabalho e muita dedicação para se ter boas notas".

A aluna, que sonha ser dentista, explicou o método que usa: "Gosto de ler alto, repetir várias vezes e assim a matéria fica na cabeça. Nunca estudo no intervalo antes do teste, se for ver os livros as coisas correm-me mal. Prefiro estudar em casa, com tempo".

Mas, nos tempos livres, Lara não vive com a cabeça enfiada nos livros. Pratica atletismo (faz trails com o pai), foi campeã regional norte de golfe e terceira a nível nacional, e aprende a tocar flauta transversal.

A mãe Sandra Silva, auxiliar de ação educativa numa creche, não poderia estar mais orgulhosa das filhas (a mais nova, Helena, de 10 anos, também é uma excelente aluna). "A Lara é uma menina muito inteligente, gosta muito de ajudar os amigos, é muito bem disposta, adora andar na escola", conta esta mãe, enaltecendo a iniciativa: "Tem dois significados: do valor monetário que é imprescindível, pois são duas crianças e bastante material que é necessário, para além dos livros, e é o reconhecimento de todo o trabalho que ela tem vindo a fazer e que vai continuar a fazer".

Perfil

Nome: Lara Margarida Silva dos Santos

Idade: 11 anos

Localidade: Paço de Sousa/Penafiel

Ano a frequentar: 7.º

Aproveitamento: Nota "5" a tudo

Quando for grande quero ser: Dentista