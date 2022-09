"Porto-me bem e gosto muito da minha escola"

Hoje às 08:00 Facebook

João Fonseca, 7 anos, do Porto, está a dar os primeiros passos na escola, mas a avaliação máxima no 1.º Ano já foi recompensada pela iniciativa Regresso às Aulas, promovida pelo JN, Staples e Opticalia.

"A português quando entrei na escola não sabia, mas do nada fiquei a saber. A Matemática sou muito bom desde a pré-escola. E Estudo do Meio é muito fácil", começou por explicar o mais novo dos premiados, acrescentando: "Estudo mais ou menos. Na sala de aulas porto-me bem, mas nem sempre sou o que tem as melhores notas, e gosto muito da minha escola, a João de Deus".

Surpreso por ter sido um dos 15 eleitos do júri, este aluno revela ter "quase chorado de felicidade" quando soube e ter pensado em "comprar um computador e material de escola".

"Supercontente e orgulhosa" ficou também a mãe, Adriana dos Anjos, 45 anos, esteticista, que soube da iniciativa através de uma cliente, reconhecendo que os prémios "vão ajudar muito". Sobre o percurso de João, salienta que "sempre foi uma criança muito esforçada e fácil aprendizagem".

Fico surpreendida com o cálculo mental dele ao nível da Matemática. Todos os dias quando ele chega vejo o material, as fichas como estão e quando algo está mal, corrijo. Faço ditados e quando erra a palavra peço para escrever novamente várias vezes, puxo muito por ele", completou.



Nome: João Pedro Dias da Fonseca

Idade: 7 anos

Localidade: Porto

Ano a frequentar: 2.º

Aproveitamento: Muito Bom a tudo

Quando for grande quero ser: Futebolista