Prazo das candidaturas termina a 2 de agosto

Regresso às Aulas, promovido pelo JN, Staples e Opticalia, volta a premiar 15 alunos com excelente desempenho escolar, cujas famílias estejam em carência económica

Marque na agenda o dia 2 de agosto, pois é o prazo limite para participar na décima edição da iniciativa "Regresso às Aulas", promovida pelo Jornal de Notícias, Staples e Opticalia, que visa distinguir alunos do 1.º e 2.º ciclos, com resultados escolares de excelência, mas cujo contexto familiar no qual estão inseridos é de carência económica. Desde 2013, são já 125 as crianças e jovens a quem foi proporcionado um ano letivo com mais e melhores condições de aprendizagem, que lhes permitiu continuar com avaliação de excelência. Em 2022/23, esta ação de responsabilidade social vai dar essa oportunidade a mais 15 alunos de mérito.

Os estudantes têm de ter entre 6 e 12 anos, ter frequentado o 1.º ao 6.º Anos no ano letivo de 2021/22 e a família tem de estar com dificuldades financeiras. Os vencedores receberão um vale de compras de 500 euros da Staples e um vale de consulta e óculos graduados para o premiado no valor de 200 euros da Opticalia. As candidaturas a esta iniciativa têm de ser enviadas até 2 de agosto, devendo o processo incluir uma carta a explicar as razões pelas quais o aluno concorre ao "Regresso às Aulas", o atestado de insuficiência económica do agregado familiar ou a declaração de IRS, o comprovativo da avaliação escolar do aluno e os dados do encarregado de educação (nome, idade, morada completa e contacto telefónico ou de telemóvel) e fotocópias dos cartões de cidadão.

A documentação completa deve ser enviada para a morada Edifício Jornal de Notícias, Direção de Marketing, Rua Gonçalo Cristóvão, 195, 4049-011 Porto; ou para o endereço de e-mail "marketing@globalmediagroup.pt". Os 15 premiados serão divulgados na edição do JN de 7 de agosto.

Passo a passo

Prémio: O Jornal de Notícias vai atribuir 15 vales de 500€ oferecidos pela Staples e 15 vales de consulta e óculos graduados de 200 € oferecidos pela Opticalia.

Destinatários: Todos os encarregados de educação de crianças dos 6 aos 12 anos, que frequentaram o 1.º e 2.º ciclos (1.º ao 6.º Anos) no ano letivo de 2021/22, em situação de insuficiência económica e residentes em Portugal Continental. A participação na iniciativa não dispensa a leitura do Regulamento na integra em www.jn.pt.

Prazo da candidatura: O encarregado de educação deve enviar a candidatura até ao dia 2 de agosto para a morada Edifício Jornal de Notícias, Direção de Marketing, Rua de Gonçalo Cristóvão, 195, 4049-011 Porto ou para o email "marketing@globalmediagroup.pt'. Quaisquer dúvidas relativas ao passatempo ou às regras podem ser esclarecidas através do email "marketing@globalmediagroup.pt'.

Documentos necessários: A candidatura deve ser acompanhada, obrigatoriamente, de uma carta a explicar os motivos pelos quais participa na iniciativa e merece ser premiado; o atestado de insuficiência económica emitido pela Junta de Freguesia à qual pertence ou declaração de IRS; comprovativo do rendimento escolar das crianças; dados completos do encarregado de educação (nome, idade, morada completa e contacto telefónico); fotocópias dos cartões de cidadão do encarregado de educação e da criança.

Anulação das candidaturas: Se no processo de inscrição na nona edição da iniciativa "Regresso às Aulas" faltar qualquer um dos documentos referidos na alínea anterior, esta será automaticamente invalidada pelo júri que procederá à avaliação das candidaturas.

Quem escolhe: Um júri composto por elementos da Staples, Opticalia e Jornal de Notícias selecionará os 15 alunos vencedores, analisando as candidaturas mediante vários critérios, tais como a avaliação obtida e o contexto familiar e social no qual estão inseridos.

Anúncio dos premiados: A seleção será feita a entre os dias 3 e 5 de agosto. Os nomes dos 15 premiados serão divulgados a 7 de agosto. A entrega dos prémios será feita a 19 de agosto, no Edifício JN, no Porto.

Reportagem: A partir de 1 de setembro, o JN publicará reportagens com os premiados.

Acompanhamento escolar: Trimestralmente, durante o ano letivo 2022/23, será feito o acompanhamento académico dos 15 vencedores.