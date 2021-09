"Prémio motiva para continuar a ter boas notas"

JN Hoje às 08:00 Facebook

Num ano letivo novamente atípico, Isaac Gandra, 11 anos, de Valongo, viu o desempenho escolar ser distinguido pela iniciativa promovida pelo JN, Staples e Opticalia.

"Este ano não foi fácil. Primeiro tive de me habituar a ir à escola, depois tive de ficar em casa outra vez e voltar novamente à escola também foi complicado", assinala o aluno premiado pelo Regresso às Aulas, revelando que as boas notas se devem ao "estudo e a memorizar as matérias" que aprende nas aulas.

Apesar disso, confessa que ficou "surpreso" por ter ganho. "Havia muita gente a concorrer e ser um dos premiados deixou-me muito feliz. Sinto que este prémio me motivou para continuar a ter boas notas", realça Issac, salientando que graças à iniciativa vai "poder comprar cadernos, canetas, lápis e outro material necessário, livros de fichas e uma impressora".

Uma grande ajuda para a mãe, Ana Filipa Abreu, 32 anos, que está desempregada, tal como o marido, e tem outro filho, o Enzo, de 6 anos, também a estudar. "O prémio não vai dar só para o Isaac e o irmão. É claro que precisamos, mas um colega do irmão tem muitas necessidades e vamos oferecer-lhe algum material. Assim como nós precisamos, eles também precisam e ele vive com a avó, que está desempregada", explicou.

Perfil

Nome: Isaac Rafael Braga Gandra

Idade: 11 anos

Localidade: Valongo

Ano a frequentar: 6.º

Aproveitamento: três 5 e oito 4

Quando for grande quero ser: Guarda-redes de futebol