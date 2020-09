JN Hoje às 09:00 Facebook

Raquel Fernandes, 10 anos, do Porto, foi uma das premiadas da iniciativa "Regresso às Aulas", promovida pelo Jornal de Notícias, Staples e Opticalia, que distingue a excelência escolar em famílias com carência económica.

"Estudo e tento sempre estar atenta nas aulas, mas não sei porque tenho sempre boas notas". É assim, com a inocência própria da da idade que Raquel Fernandes explica o segredo da avaliação de excelência, lamentando não ter podido ir à escola, pois sentiu "muita falta dos amigos e da professora".

Quando do prémio, a jovem aluna ficou "muito feliz". "Pensei que poderia ser muito bom para mim, podia aproveitar esta oportunidade para o que quero fazer no futuro. Significa que sou uma boa aluna e quando conseguir ser veterinária isto será uma mais-valia para mim", frisou Raquel, que também é escoteira.

A mãe Fernanda Almeida está desempregada pelo que o prémio "é uma ajuda bastante agradável e nesta altura dá muito jeito". Quanto ao prémio, diz que a filha ainda não sabe bem o que quer comprar. "A Raquel só me disse que o quer partilhar com o primo Marco e levar algumas coisas para as amigas", salientou a encarregada de educação.

No que toca ao desempenho escolar da filha, mostra-se muito orgulhosa: "A Raquel sempre foi uma miúda bastante estudiosa, sempre teve boas notas desde a pré até ao 4.º Ano, sempre teve método de estudo. Sempre foi uma excelente aluna, sempre respeitou os professores, os funcionários e os colegas e sabe estar numa sala de aulas".

Perfil

Nome: Raquel Mercês dos Santos Fernandes

Idade: 10 anos

Localidade: Porto

Ano a frequentar: 5.º

Aproveitamento: "Muito Bom" a tudo

Quando for grande quero ser: Veterinária