Valéria Antunes, 11 anos, de Vila Boa do Bispo, Marco de Canaveses, viu o desempenho escolar ser recompensado pela iniciativa "Regresso às Aulas", uma parceria do Jornal de Notícias com a Staples e Opticalia.

A jovem é uma aluna muito disciplinada, o que se refletiu na avaliação. "Sempre que dava uma lição na escola ia estudando em casa", conta a jovem, para quem as aulas em casa não foram fáceis: "Foi um pouco complicado, pois tinha de ir estudando todos os dias e quase não tinha tempo para nada mais. Só ao final da tarde é que ia brincar um bocadinho com a minha irmã Salomé [de quatro anos] ou andar de bicicleta".

A frequentar o ensino articulado, até as aulas de música foram dadas pelas plataformas digitais. "Fui tirando dúvidas e aprendendo cada vez mais. Tinha de gravar as músicas e enviá-las ao professor. Estou a aprender flauta transversal e tenho aulas de coro e de canto. Quando crescer tenho o sonho de ser cantora", avançou Valéria.

A mãe, Vânia Teixeira, que é contabilista, frisa que a filha "foi sempre uma aluna exemplar". "Desde o 1.º Ano foi muito dedicada, estudiosa, aplicada, calma, tranquila a falar e na forma de agir e com boas notas", afirmou. Vânia terminou a licenciatura como melhor aluna da Universidade quando a jovem tinha cinco anos e considera que isso a pode ter motivado. Sobre o prémio, disse ser "um apoio no sentido escolar e um incentivo para aquisição de um computador", pois teve de partilhar o dela com a Valéria durante o 3.º Período, pois esteve em teletrabalho.

Perfil

Nome: Valéria Pinho Teixeira Antunes

Idade: 11 anos

Localidade: Vila Boa do Bispo/M. Canaveses

Ano a frequentar: 6.º

Aproveitamento: Nota "5" a tudo

Quando for grande quero ser: Cantora