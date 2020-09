JN Hoje às 09:00 Facebook

Menino de poucas palavras, Rafael Alves, 8 anos, do Cartaxo, viu a dedicação aos estudos ser distinguida pela oitava edição da iniciativa "Regresso às Aulas", promovida pelo Jornal de Notícias, em parceria com a Staples e a Opticalia, e destinada a famílais com carências económicas.

"Pedi à minha mãe para me comprar um telemóvel para jogar", disse o jovem sobre o destino que quer dar ao prémio que recebeu.

Embora tenha apenas 8 anos, este estudante já sabe o que quer fazer no futuro e aponta a atividade da moda entre os mais pequenos: "Quando for grande quero ser youtuber, gosto muito de ver o Ricfazeres".

A mãe, Ângela Fojo, desempregada, elogia o desempenho escolar do filho: "O percurso do Rafael tem sido bom, tem sido sempre bom aluno desde o 1.º Ano. Sempre aluno de "Muito Bom" e faz as atividades propostas".

Desta iniciativa teve conhecimento através do Facebook. "Há um grupo que é o "1001 Blogs", onde são partilhados passatempos, promoções e foi lá que vi um post a anunciar esta iniciativa e concorri", explica a Ângela Fojo, continuando: "Nunca me calhou nada e quando vi o nome dele não queria acreditar".

Sobre os prémios salienta que são "muito importante". "Só o meu marido é que trabalha, é mecânico, e as coisas para a escola são caras e isto vêm-nos dar um alívio maior este mês, pois temos dois filhos, o Rafael e o Guilherme, de 11 anos, que vai para o 5.º Ano e já precisa de coisas diferentes. Então é uma ajuda enorme", frisa.

Perfil

Nome: Rafael Filipe Fojo Alves

Idade: 8 anos

Localidade: Cartaxo

Ano a frequentar: 3.º

Aproveitamento: "Muito Bom" a tudo

Quando for grande quero ser: Youtuber