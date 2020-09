JN Hoje às 09:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Lourenço Sousa, 7 anos, de Fafe, foi um dos premiados da oitava edição do "Regresso às Aulas", uma parceria do Jornal de Notícias com a Staples e Opticalia, que distingue o mérito escolar de alunos oriundos de famílias com dificuldades económicas.

"O segredo para ter boas notas é estudar muito na escola e em casa. Porto-me bem nas aulas e sou bom aluno", salientou o jovem vencedor, mostrando-se "muito feliz" por ter ganho o prémio.

"Quero comprar um computador portátil novo, pois o outro está partido. Se tiver aulas online este ano vou precisar. Foi complicado acompanhar as aulas, pois nem sempre a internet funcionava bem e travava a imagem", revelou o aluno, que ainda não sabe bem a profissão que gostaria de ter quando for grande.

Por seu lado, a mãe, Mara Castro, que se encontra desempregada e tem outro menino, o Salvador, de 4 anos, diz ter sabido do concurso pela rede social Facebook. "Mas nem sabia o resultado, foi uma prima que me avisou e nem queria acreditar, pois para além do computador também precisa de óculos. Contei à professora, que é uma grande amiga deles e ficou superfeliz e orgulhosa", prosseguiu.

Sobre o desempenho do filho mais velho, frisou que este almeja sempre a excelência. "O Lourenço é muito bom aluno, muito aplicado e se tirar uma nota mais baixa, que foi um 94%, fica muito triste, pois quer sempre o 100% e até chora quando não consegue o que quer", finalizou.

Perfi

Nome: Lourenço Castro Sousa

Idade: 7 anos

Localidade: Fafe

Ano a frequentar: 3.º

Aproveitamento: "Muito Bom" a tudo

Quando for grande quero ser: Não sei