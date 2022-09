"Quero material escolar para mim e o meu irmão"

Hoje às 08:00 Facebook

Paula Alves, 9 anos, de Queluz, pulou muito quando a mãe Maria da Luz Pina, 35 anos, lhe contou que tinha sido uma das premiadas da iniciativa Regresso às Aulas, uma parceria do JN, Staples e Opticalia.

"Fiquei muito feliz, contei ao meu irmão e comecei a saltar. Pedi à minha mãe para ver, porque não acreditava", acrescenta a jovem, revelando o destino dos vales: "Com os prémios quero comprar material escolar para mim e o meu irmão e vou fazer uns óculos novos".

Para ser uma das eleitas, esta aluna teve de se aplicar. "Eu estudo muito, mas a minha professora não me aguenta", diz Paula, por ser "um bocadinho faladora". Quando não está a estudar, brinca com a gata, com os brinquedos e desenha. "Também faço Tik Tok"s de dança e gosto muito de ir ao cinema", anota, revelando ter, com esta iniciativa, realizado "o sonho de aparecer na televisão".

Desempregada e mãe solteira - tem um filho mais velho, também excelente aluno - Maria da Luz realça que "os tempos não estão fáceis e, às vezes, as coisas apertam", daí ter concorrido.

"Estava confiante que ia conseguir, pois desde o 1.º Ano sempre foi uma excelente aluna, embora um bocadinho traquina. Também tenho muito a agradecer à professora Isabel Mateus, com a ajuda dela é que temos aqui a Paula de hoje e é um orgulho tremendo", concluiu.



Perfil

Nome: Paula Alexandra Pina Alves

Idade: 9 anos

Localidade: Queluz

Ano a frequentar: 4.º

Aproveitamento: Muito Bom, Bom e Suficiente

Quando for grande quero ser: Pediatra