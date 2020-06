Sandra Loureiro: "Acreditamos estar a contribuir para uma educação mais equitativa"

JN Hoje às 18:06 Facebook

Twitter

Partilhar

Diretora de marketing da Staples, Sandra Loureiro, diz em entrevista ao Jornal de Notícias, que iniciativa é uma forma da marca ter uma participação ativa na comunidade.

A oitava edição do "Regresso às Aulas" arrancou a 10 de junho. Que balanço faz a Staples dos anos de parceria com o Jornal de Notícias?

O Regresso às Aulas é para a Staples o momento do ano premium no contacto com famílias, crianças, jovens, professores e escolas. Continuamos a querer apostar nesta iniciativa sendo para a marca uma forma de permanecer com participação ativa na comunidade, partilhando os nossos valores de responsabilidade social e facilitando a vida de famílias mais carenciadas. Este ano, em particular, estando muitas famílias a viver um ano especialmente atípico em termos de desafios económicos, devido à pandemia do Covid-19, faz todo o sentido mantermo-nos disponíveis para ajudar no orçamento familiar das mesmas.

Quase uma centena de crianças beneficiou de melhores condições para estudar. A empresa contava ter um papel tão significativo na vida destes jovens?

Contribuir para a felicidade e sucesso escolar destes alunos é o nosso papel e uma grande conquista, todos os anos. Acreditamos estar a contribuir para uma educação mais equitativa em Portugal, pois defendemos que todos os alunos devem ter acesso às mesmas oportunidades. É muito gratificante para a Staples continuar a participar numa iniciativa que faz a diferença na vida de crianças e famílias, especialmente neste ano de pandemia que trouxe graves alterações na realidade familiar e que, de outra forma, não conseguiriam ter acesso ao mesmo tipo de apoio ao nível do material escolar/tecnologia.

Em que medida considera a Staples que a educação é a melhor forma de se alcançar uma sociedade mais justa?

Enquadramentos socioeconómicos pouco favorecidos geram muitas vezes falta de reconhecimento, levando à desmotivação destas crianças, com consequências graves como o insucesso e o abandono escolar. Através desta iniciativa a marca está presente num maior número de lares, estimulando a motivação, a confiança num futuro mais promissor e equitativo e passando uma a mensagem de que qualquer aluno pode pertencer ao quadro de mérito independentemente do meio de que provém. Atenuar as desigualdades de oportunidades que estas crianças e jovens vivem diariamente fazem da iniciativa um projeto meritório.

Que mensagem gostaria de passar aos futuros premiados?

Grande parte do sucesso deste projeto, deve-se ao esforço e dedicação de todas as crianças e jovens que se candidatam e que conseguem alcançar os requisitos de excelência exigidos. São alunos resilientes, que mesmo numa altura diferente em termos de método de estudo e de presença nas aulas, muitas vezes feito à distância e sem grande apoio, não deixam de acreditar em dar o seu melhor. Acreditar em si mesmos e perseguir os seus sonhos, é uma boa mensagem a deixar aos premiados. A Staples continuará a fazer parte das suas vidas para ajudar a concretizá-los.