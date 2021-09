JN Hoje às 08:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Lesliana Lemos, de Vila Nova de Gaia não teve um percurso fácil nos primeiros anos de vida, mas desde que entrou para a escola foi sempre uma aluna muito dedicada e atenta, tendo atingido agora a excelência, pela qual foi premiada na nona edição da iniciativa Regresso às Aulas, do JN.

"Sempre fui boa aluna, nem sempre de topo, mas sempre tive boas notas. Com as aulas em casa no início foi difícil, mas depois consegui apanhar o ritmo e não me perdi", avançou a estudante, que vai já para o 7.º Ano, contando que ficou "meio sem reação" quando soube que tinha sido uma das escolhidas e que irá "comprar um computador, que é o que faz mais falta".

Em plena adolescência, Lesliana mostra-se fascinada pelo mundo das artes e é nessa área que quer fazer carreira não apenas quando for mais velha, mas assim que surja uma oportunidade. "Tenho o sonho de ser atriz, porque gosto dessa área e é fixe representar. Já fiz algumas peças quando era mais pequena. Também gosto de ver novelas e séries e isso também me influencia", explica.

Manuela Ferreira, 54 anos, funcionária pública, é a tutora da jovem. Uma ligação que começou há dois anos e ganhou raízes no final de julho quando a jovem foi morar com ela.

"Ao longo destes dois anos tentei incutir-lhe a ideia que precisa de ter hábitos de leitura e de ter a ajuda, mas ela é muito independente no estudo e muito autónoma e sabe o que faz. Estuda por ela mesma. A ideia é dar-lhe um projeto de vida e ajudá-la nos estudos numa fase fundamental para uma criança", explica a tutora.

E completou: "Fiquei muito contente quando soube que ela tinha sido escolhida porque acho que ela merecia e é uma motivação mais para o presente e o futuro dela".

Perfil

PUB

Nome: Lesliana Lurdes Lemos

Idade: 14 anos

Localidade: Canidelo/V. N. Gaia

Ano a frequentar: 7.º

Aproveitamento: Oito 5, três 4 e um 3

Quando for grande quero ser: Atriz