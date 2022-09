"Sou boa aluna, estudo e presto atenção às aulas"

Hoje às 08:00 Facebook

Lina Yanair, 8 anos, de Faro, foi uma das premiadas da iniciativa Regresso às Aulas do JN, Staples e Opticalia.

"Na escola sou boa aluna, também estudo e presto mais atenção às aulas. Eu gosto mais de Matemática, porque gosto de fazer contas e contar e também gosto de escrever os números até 200. Quando soube que tinha sido escolhida fiquei feliz, mas também estava ansiosa e esperava muito pelo dia da entrega dos prémios aos vencedores", explica.

Já sem os nervos pelo meio, esta aluna avançou querer adquirir "um computador e uma secretária, lápis, canetas, pinturas e mais coisas" com o vale de 500 euros. Surpresa causou quando à pergunta "O que queres ser quando fores grande?" respondeu "pertencer ao FBI". E porquê? "Porque gosto muito de coisas de polícia e quando crescer quero ser do FBI", atirou Lina, que sonha ainda "ser rica".

Naoul El Mnaouar, 37 anos, doméstica, mãe de Lina e de um menino mais novo, disse ter tido conhecimento da iniciativa através de um email da professora da filha, que as ajudou a candidatarem-se. "Graças a Deus ganhámos. Em casa ficamos todos felizes, foi bom para ela e para nós também", salientou, anotando que a filha "quando tem trabalhos para casa gosta sempre de fazer tudo sozinha".



