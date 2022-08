Vencedores da décima edição da iniciativa já foram escolhidos

Hoje às 08:00 Facebook

"Regresso às Aulas", promovida pelo Jornal de Notícias, Staples e Opticalia,

dá este domingo a conhecer os 15 alunos carenciados premiados pela excelência escolar

Ana Sofia Reis Pereira Quentinho, Camila de Sá Saldanha Rodrigues, Daniel Rodrigues Bento, Dinis Filipe Teixeira de Sousa, Doha Jaouad, Hugo André Santos Pereira, João Pedro Dias da Fonseca, Inês Pereira Pinto, Lina Yanair, Paula Alexandra Pina Alves, Ricardo Pinto Barbosa, Rúben Oliveira Arrochela, Rúben Salvador Dias Moreira, Salvador Braga Queirós e Sofia Vieira Pinto viram o esforço ser recompensado e são os 15 estudantes premiados da décima edição da iniciativa "Regresso às Aulas", uma parceria do Jornal de Notícias, Staples e Opticalia, que visa distinguir a excelência escolar no ano letivo de 2021/22, entre jovens inseridos em famílias com algumas carências económicas.

Os destinatários desta ação solidária foram crianças com idades dos 6 aos 12 anos, que tenham frequentado o 1.º e 2.º Ciclos (1.º ao 6.º ano) no ano letivo de 2021/22. Reservados para eles estão 15 vales de compras da Staples de 500 euros e 15 vales de consulta e óculos graduados de 200 euros oferecidos pela Opticalia.

Ao longo destes últimos dez anos não tem sido nada fácil o processo de seleção das candidaturas vencedoras, face ao elevado número de jovens que se apresentam a concurso para serem a avaliados pelo júri. E, este ano, não foi diferente. Para além das notas obtidas pelos estudantes no final do ano letivo, os critérios de escolha baseiam também em fatores como a história por detrás da candidatura, o rendimento auferido e os elementos que compõem o agregado familiar.

Os vencedores anunciados este domingo vão receber os vales com os prémios no próximo dia 19 de agosto (a partir das 9 horas), no Edifício JN, no Porto, sito na Rua de Gonçalo Cristóvão, n.º 195, 4049-011 Porto.

A partir de 1 de setembro, os jovens serão apresentados aos leitores do Jornal de Notícias. E, ao longo do ano letivo de 2022/23, no final de cada período, serão dadas a conhecer as avaliações dos 15 premiados.

Os premiados devem entrar em contacto com o "Jornal de Notícias" para o telemóvel 912 049 176 ou pelo email: marketing@globalmediagroup.pt.

Eis os 15 vencedores da iniciativa "Regresso às Aulas 2022":

Ana Sofia Reis Pereira Quentinho

5.º Ano

Santa Maria da Feira

Camila de Sá Saldanha Rodrigues

4.º Ano

Pedrouços/Maia

Daniel Rodrigues Bento

4.º Ano

Campelos/Torres Vedras

Dinis Filipe Teixeira de Sousa

5.º Ano

Fânzeres/Gondomar

Doha Jaouad

4.º Ano

Faro

Hugo André Santos Pereira

4.º Ano

Porto

João Pedro Dias da Fonseca

1.º Ano

Porto

Inês Pereira Pinto

5.º Ano

Gondomar

Lina Yanair

2.º Ano

Faro

Paula Alexandra Pina Alves

3.º Ano

Queluz

Ricardo Pinto Barbosa

6.º Ano

Avintes

Rúben Oliveira Arrochela

5.º Ano

São Cosme/Gondomar

Rúben Salvador Dias Moreira

5.º Ano

Penafiel

Salvador Braga Queirós

3.º Ano

Senhora da Hora/Matosinhos

Sofia Vieira Pinto

5.º Ano

Paredes