"Vou comprar um computador para não usar o da escola"

As boas notas de Afonso Silva, 11 anos, da Maia, no 5.º Ano permitiram-lhe ser um dos vencedores da iniciativa Regresso às Aulas, promovida pelo JN.

"Acho que tenho sido bom aluno. No 4.º ano até recebi um prémio revelação na escola", afirmou o aluno, explicando de seguida o destino a dar aos prémios: "Com o vale da Staples vou comprar um computador, pois assim já não tenho de usar o da escola, e com o da Opticalia uns óculos novos".

O jovem contou ainda que ia a caminho da praia, quando soube que tinha sido um dos 15 contemplados. "Estávamos em Aveiro em casa dos meus avós e estávamos a ir para a praia da Barra, o meu pai foi a uma bomba de gasolina comprar o jornal e no carro procurámos e encontrei o meu nome. Fiquei muito feliz", acrescentou.

Feliz e orgulhosa ficou também a mãe, Vera Vilas Boas, 49 anos, funcionária numa escola profissional. "O Afonso tem-se mostrado muito empenhado no trabalho da escola e muito esforçado. O prémio revelação foi uma surpresa para ele e também para os professores, porque tinha uma ligeira dislexia e era gozado, o que fez com que desenvolvesse alguma forma de afirmação e até de competição com ele próprio. Tem sido um caminho muito bom de ver. Tem-se esforçado muito e gosta muito da escola. O prémio revelação foi uma forma da professora o gratificar pelas dificuldades que ele revelava ter e pelos resultados que conseguiu obter. Este prémio vem representar ainda mais esse caminho que ele conseguiu construir", concluiu.

Perfil

Nome: Afonso Manuel Vilas Boas Silva

Idade: 11 anos

Localidade: Nogueira da Maia/Maia

Ano a frequentar: 6.º

Aproveitamento: Oito 5 e quatro 4

Quando for grande quero ser: Não sabe