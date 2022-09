"Vou comprar um portátil e outros óculos"

Hoje às 08:00 Facebook

Rúben Moreira, 10 anos, de Penafiel, viu o empenho ser recompensado pela iniciativa Regresso às Aulas, promovida pelo JN.

Um prémio que deixou o aluno "muito feliz" e já a pensar no que fazer com os vales. "Com o da Staples vou comprar um portátil, porque quando tenho trabalhos para acabar em casa tenho de fazer no do meu irmão, pois o da escola não tem tudo o que preciso. Com o da Opticalia vou comprar outros óculos", revela o vencedor.

Sobre a escola, Rúben mostra-se um estudante aplicado. "Estudo muito, gosto mais de Matemática, sempre gostei. Às vezes não estudo muito, depende da disciplina. Se for uma em que até seja melhor até nem estudo muito, mas nas outras mais complicadas fico mais tempo a estudar", realça, o jovem, avançando que nos tempos livres vê televisão, brinca com o telemóvel e anda pelo monte com a minha avó.

A mãe, Maria Angélica Dias, 47 anos, que trabalha em produtos médicos hospitalares, enaltece o percurso do filho. "O Rúben tem sido sempre bom aluno. Não é muito falador ou extrovertido, foi uma criança sempre muito reservada, brinca, mas nada muito hiperativo. É uma criança calma e estudiosa, gosta de cumprir as tarefas dele antes de brincar. Decidimos candidatar-nos porque esta iniciativa dá uma grande ajuda e porque ele é bom aluno", finalizou.



Perfil

Nome: Rúben Salvador Dias Moreira

Idade: 10 anos

Localidade: Penafiel

Ano a frequentar: 6.º

Aproveitamento: Cincos e quatros

Quando for grande quero ser: Não sabe