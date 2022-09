"Vou comprar uma cadeira de gaming, teclado e rato"

Hoje às 08:00 Facebook

Daniel Bento, 9 anos, de Campelos, Torres Vedras, um dos 15 premiados da iniciativa Regresso às Aulas, uma parceria entre JN, Staples e Opticalia, revelou que estar "atento às aulas, às vezes, e estudar um pouco" foi suficiente para ter bons resultados escolares.

Quando soube que tinha sido um dos escolhidos pelo júri, ficou um pouco inquieto. E justifica: "Senti-me um pouco nervoso pois a minha mãe disse-me que ia a uma entrevista e fiquei um pouco ansioso e contente".

Com o vale da Opticalia, o jovem vai adquirir uns óculos novos. "E com o da Staples? "Vou comprar uma cadeira de "gaming", um teclado e um rato e a outra parte é para material escolar".

Enquanto as aulas não começam, Daniel, que é praticante de Xadrez, vai aproveitar para jogar no telemóvel, estar com os amigos, andar de bicicleta, dar uns passeios, ir até à praia e quem sabe, um dia nas férias possa concretizar o sonho de "viajar por outros países para os conhecer melhor".

Por seu lado, a mãe, Susana Rodrigues, 45 anos, administrativa, salientou a importância de iniciativas como esta na retoma das atividades escolares, e elogiou o filho. "O Daniel tem sido bom aluno, não tenho de fazer guerra com ele, porque sabe que tem de fazer os trabalhos de casa e estudar um dia por semana. Mas ele é bom aluno", finaliza.



Perfil

Nome: Daniel Rodrigues Bento

Idade: 9 anos

Localidade: Campelos/Torres Vedras

Ano a frequentar: 5.º

Aproveitamento: Muito Bom e Bom

Quando for grande quero ser: Não sabe