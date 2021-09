"Vou comprar uma secretária, é o que preciso"

JN Hoje às 08:00 Facebook

Hilário Ribeiro, 7 anos, de Paredes, é um dos mais novos premiados da nona edição da iniciativa Regresso às Aulas.

O percurso académico começou no ano letivo de 2020/21, mas atingiu a excelência escolar apesar das contingências da pandemia. "Em vez de vir para casa queria ter ficado na escola até acabar o 1.º Ano. As matérias de que gostei mais foram o Português e o Estudo do Meio", avança o aluno, contando que quando for grande quer "ser médico para ajudar as pessoas e tratar bem delas".

Quando soube que tinha sido um dos escolhidos pelo júri diz ter ficado "muito feliz" e pensado logo que iria "comprar uma secretária". "É o que preciso para estudar, pois faço os trabalhos na mesa da cozinha", justifica.

Feliz e aliviada ficou também a mãe de Hilário, Sílvia Monteiro, de 27 anos, operadora fabril. "Inscrevi-o, mas na expectativa de não podermos ser nós os escolhidos, mas quando lhe contei ele nem sabia o que dizer. O que me levou a concorrer foi pelo valor do prémio e por poder comprar o que lhe faz falta e que nem sempre consigo dar. Apesar dos livros serem comparticipados, em setembro é uma despesa muito grande em questão de material, mochilas e por aí em diante".

E continua: "Estas iniciativas são importantes, pois quem não tem muitas possibilidades como nós, pode dar ao menos o essencial e não estar sempre a olhar para os preços".

Sobre o desempenho escolar, Sílvia Monteiro anota que no período em que estiveram em casa por causa da covid, "nem sempre foi muito fácil porque o Hilário é muito distraído e a atenção em casa e nas aulas não é igual". "Mas fomos conseguindo ultrapassar a situação. O Hilário é muito distraído e mesmo em relação aos trabalhos de casa é sempre preciso andar em cima dele, mas na sala de aulas a professora diz que ele é muito interessado e que gosta sempre de aprender coisas novas. Já no infantário ele queria saber tudo", completou.

Perfil

Nome: Hilário Moreira Ribeiro

Idade: 7 anos

Localidade: Paredes

Ano a frequentar: 2.º

Aproveitamento: Muito Bom a tudo

Quando for grande quero ser: Médico