"Cancelamentos vão continuar até meados de agosto", diz presidente executiva da TAP

Christine Ourmières-Widener, presidente executiva da TAP Air Portugal, está convencida que o caos em que o Aeroporto de Lisboa mergulhou e, em que a TAP é a que mais cancela voos devido a esta situação, deverá durar, pelo menos até meados de agosto, mas com tendência para melhorar.

Em entrevista ao JN, a gestora francesa de Avinhão (57 anos) diz também que gostaria de aumentar as rotas no Aeroporto do Porto, mas que tal não será possível devido às restrições do plano de reestruturação aprovado por Bruxelas.

A TAP já retomou todos os voos que tinha para o Brasil antes da pandemia?