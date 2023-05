Candela C-8 Polestar: luxo elétrico passa dos carros para os barcos

A Polestar, fabricante de automóveis elétricos Premium, e a Candela, marca de barcos elétricos, ambos suecos, lançaram o Candela C-8 Polestar Edition, que combina o design escandinavo dos veículos elétricos com o barco hidrofólio elétrico.

As sugestões de design da embarcação incluem uma nova cor cinzenta-clara sólida, estofos dos bancos especialmente concebidos e hidrofólios (uma asa que atua como superfície de elevação dentro da água) pintados no icónico "swedish gold" (dourado sueco).

"A tecnologia de hidrofólio da Candela é uma mudança de paradigma para a performance sustentável na indústria náutica. Tal como a primeira vez em que conduzimos um automóvel elétrico, sentimos imediatamente que este é o futuro quando o barco "descola" - e agora com os detalhes especiais dourados que exibimos nos nossos automóveis," afirma Maximilian Missoni, responsável pelo design na Polestar.

Estas duas empresas suecas premium de mobilidade haviam anunciado recentemente um acordo no qual a Polestar forneceria as baterias e a tecnologia de carregamento para os barcos elétricos hidrofólios da Candela.

O Candela C-8 Polestar Edition transporta o luxo escandinavo dos automóveis para a indústria náutica. Temos, assim, uma nova cor exterior cinzenta sólida complementada por um tom cinzento mais claro nas áreas interiores e a utilização do mesmo tecido certificado em todo o lado, desde os assentos às almofadas e espreguiçadeiras passando pelos painéis das paredes e pelo tejadilho, dá dá ao barco um aspeto uniforme.

Os upgrades de design traduzem-se, igualmente, em assentos que a marca assegura serem capazes de assegurar um conforto de bom nível, melhorando a experiência de uma viagem suave e silenciosa num barco hidrofólio elétrico. Os hidrofólios são pintados com a icónica cor dourada sueca que caracteriza os detalhes de performance dos automóveis Polestar.

"A excelência estética é um valor intrínseco, mas também pode servir como uma poderosa força motriz para um futuro sustentável. Na Candela, o nosso principal objetivo é criar embarcações que sejam mais atraentes em todos os aspetos. Por isso, estou muito satisfeito com o C-8 Polestar edition e com a nossa colaboração com a brilhante equipa da Polestar", afirma Gustav Hasselskog, CEO e fundador da Candela.

Autonomia

A partir de 2023, todas os Candela C-8 utilizam a bateria de 69 kWh e o hardware de carregamento do Polestar 2 Standard Range, para obter uma autonomia até 57 milhas náuticas (105 quilómetros) com uma única carga, à velocidade de cruzeiro de 22 nós, e uma autonomia a alta velocidade que a marca diz ser duas a três vezes maior do que a dos barcos elétricos convencionais.

O barco utiliza um motor elétrico de 75 kW com transmissão direta e "voa" sobre hidrofólios guiados por computador que elevam o casco acima da água a altas velocidades, reduzindo o consumo de energia até 80% em comparação com as lanchas tradicionais.

O Candela C-8 Polestar edition está disponível online em Polestar Additionals ou em Candela.com e é vendido e entregue pela Candela, com os preços a começarem nos 400 mil euros. A produção tem lugar na fábrica da marca em Estocolmo, na Suécia, e as primeiras entregas estão previstas para junho 2024.