Candidaturas ao Prémio Startup do Ano PMS2020 alargadas até dia 13

O prazo para concorrer ao Prémio Startup do Ano PMS2020 foi estendido até 13 de setembro. O projeto vencedor vai receber uma bolsa de 5 mil euros.

O prémio Startup do Ano PMS2020 ocorre no contexto do Portugal Mobi Summit 2020, o maior evento português de mobilidade urbana, que se realiza de 8 a 11 de Outubro, no Centro de Congressos do Estoril, em Cascais.

Promovida pelo Global Media Group (GMG) em parceria com a Startup Portugal, a iniciativa éuma competição cujo objetivo é impulsionar a criação de novas soluções e fomentar o empreendedorismo.

Não se procuram empresas ou projetos de sectores específicos, mas serão valorizados os que se enquadrarem nas áreas da mobilidade sustentável e urbana.

Os critérios de avaliação terão em conta o grau de inovação, o potencial do projeto quer nos níveis técnico, de mercado e de capacidade de mudança de contexto, quer ao nível da formação académica adequada ao seu desenvolvimento.

O júri, presidido por um elemento da Startup Portugal, é composto por outros seis membros representantes do GMG, da EDP, da Brisa, do CEiiA, da Volkswagen e da Câmara Municipal de Cascais. Cabe-lhe também selecionar os 10 melhores projetos até 15 de setembro. São esses os finalistas que serão destacados no programa da rádio TSF "Minuto TSF - Startup do Ano PMS2020".

O projeto vencedor receberá uma bolsa de 5 mil euros para o desenvolvimento do projeto e será convidado a integrar a EDP Starter Community. Paralelamente, a Startup Portugal irá oferecer aos cinco melhores projetos um bilhete individual para o Web Summit 2020.

Em 2019, o Prémio Startup do Ano foi atribuído à Fuelsave. Sediada em Évora, a empresa desenvolveu uma plataforma que torna mais eficientes os consumos energéticos e os percursos de camiões de transporte de mercadorias.