Carimbo a carimbo para o Douro ter mais turistas

Comunidade Intermunicipal do Douro criou um passaporte para desafiar os visitantes a conhecerem melhor os 19 concelhos da região e permanecerem pelo menos uma semana.

Sobe-se ao Miradouro do Ujo (Alijó) sobre o vale do Tua ou ao Santuário da Senhora dos Remédios (Lamego). Desce-se às gravuras do Côa (Vila Nova de Foz Côa) e pela Calçada de Alpajares (Freixo de Espada à Cinta). Entra-se na Vila Amuralhada de Ansiães (Carrazeda) ou na Casa de Mateus (Vila Real). Sai-se em passeio pela Aldeia Vinhateira de Provesende (Sabrosa) ou pelo Santuário da Senhora da Lapa (Sernancelhe). Tudo isto é apenas um punhado dos quase 80 lugares imperdíveis em 19 concelhos do Douro, que acabam de lançar um passaporte para guiar os turistas e para lhes dizer que há tanta e tão diversa coisa para ver, que um dia, ou dois, ou três não chegam.