Carregamento de carros elétricos aumenta cinco vezes em dois anos

Os portugueses estão a carregar cada vez mais as baterias dos carros elétricos na rua. No ano passado, duplicou o consumo de eletricidade nos postos associados à rede Mobi.E. No espaço de dois anos, o consumo aumentou cinco vezes.

O maior crescimento verificou-se nos postos de carregamento normal, que triplicaram o consumo para 7285,51 MWh, segundo os dados da Mobi.E.

Os postos de carregamento normal, que ainda são gratuitos, passaram a representar dois terços do consumo de eletricidade na rede. A culpa foi do fim das "borlas" nos postos de carregamento rápido, com utilização paga desde novembro de 2018.