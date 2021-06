Carros elétricos sem desconto adicional nas portagens

Diogo Ferreira Nunes Hoje às 07:18 Facebook

Governo alega "conjunto significativo de medidas de operacionalização técnica" para não introduzir redução.

A partir de 1 de julho, a redução nos valores das portagens nas ex-scut localizadas no Interior do país será de 50%. Estava previsto ainda um desconto adicional, de 75%, para os veículos elétricos que passassem nas antigas autoestradas sem custos para o utilizador. Mas tal não irá acontecer por motivos técnicos, de acordo com a resolução do Conselho de Ministros publicada ontem em Diário da República.

"A implementação do regime de descontos previsto para veículos elétricos e não poluentes implicará a adoção de um conjunto significativo de medidas de operacionalização técnica que impedem que a medida possa entrar em vigor no dia 1 de julho de 2021, cuja regulamentação será oportunamente implementada através de portaria", assim refere o documento, sem adiantar uma data para a concretização da medida.

De resto, a partir da próxima quinta-feira, haverá sete autoestradas com o novo regime de descontos: A22, A23, A24, A25, A28, A29, A41 e A42. Fora dos novos descontos ficam a A4, A13 e A17. A medida, aprovada pelos partidos da Oposição no Orçamento do Estado deste ano, terá um encargo entre 117 e 149 milhões de euros, segundo parecer da Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) da Assembleia da República, divulgado em maio passado.

Este é o segundo regime de descontos nas ex-scut que entrará em vigor este ano. Desde 11 de janeiro, há 25% de redução de preço nas portagens para os veículos das classes 1 e 2 a partir do oitavo dia de viagem em 11 autoestradas (A4, A13, A17, A22, A23, A24, A25, A28, A29, A41 e A42).

A25 foi a mais usada

Os descontos são maiores para os veículos de transporte de passageiros e de mercadorias: 35% nas viagens entre as 8 e as 19.59 horas; 55% de desconto entre as 20 e as 7.59 horas do dia seguinte e aos fins de semana e aos feriados.

Nos primeiros três meses deste ano, a A25 foi a via mais usada e onde a redução de preços mais se sentiu. Nessa autoestrada, foram aplicados 1,09 milhões de euros em descontos no primeiro trimestre.

A medida teve um impacto de 12,3% sobre os 8,84 milhões de euros de receita potencial da autoestrada que liga Aveiro até ao distrito da Guarda e que é gerida pela Ascendi, ao abrigo da concessão Beiras Litoral e Alta.

Tráfego

Ganhos em março

De acordo com o Instituto de Mobilidade e dos Transportes Terrestres (IMT), o tráfego médio diário nas autoestradas nacionais (onde se incluem as ex-scuts) aumentou 9% face a igual mês de 2020.

Costa de Prata em alta

A concessão Costa de Prata (A44, A29, A25 e A17) foi a que mais subiu: 15,9%.