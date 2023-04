Carros novos: as dez opções mais baratas em Portugal

Com o preço da gasolina e do gasóleo a preços exorbitantes - é verdade que já esteve mais caro - e as famílias a precisarem de mobilidade mais barata quando os transportes públicos não são opção, a compra de um veículo novo pode ser a solução para economizar. Veja os carros novos mais baratos em Portugal.

Os dez carros mais baratos vendidos em Portugal são um exemplo de que se pode ter um automóvel novo por uma quantia moderada sem ter que abrir mão de muito. Mesmo assim, os preços dos carros têm subido nos últimos anos. É que as marcas optaram por vender menos veículos mas a um preço superior.

Na hora de escolher o carro que se adequa a si, não se esqueça que estas propostas são também sinónimo de algumas limitações em determinados aspetos. No geral, os modelos mais económicos são pequenos e, quase sempre, oferecem equipamentos básicos, materiais modestos e motores de potência limitada. Mas, em todos os casos, cumprem a missão de oferecer mobilidade por pouco dinheiro.

PUB

Há tantas opções no segmento de carros urbanos que, por vezes é difícil escolher. Quer um carro pequeno sofisticado? Compre um Volkswagen Up. Quer um com garantia longa? Escolha um Hyundai i10 ou um Kia Picanto. Quer um pequeno SUV para a cidade? Há o Toyota Aygo X ou mesmo o Dacia Duster. Mas quem lidera mesmo este ranking é o Dacia Sandero.



1º. Dacia Sandero // Desde 11.651 euros



O Dacia Sandero nasceu com a intenção de ser o carro mais barato do mercado, uma opção "low cost" do grupo Renault. A terceira geração do utilitário da marca romena e campeão de vendas no mercado dos clientes particulares, está totalmente renovado e pronto para dar combate aos seus concorrentes. Para concretizar este objetivo, o Dacia tem uma tabela de preços muito competitiva, começando na versão 1.0 Sce Essential.

2º. Fiat Panda // Desde 15.289 euros



O Fiat Panda é o grande polivalente nesta competição dos mais económicos. É muito divertido de conduzir na cidade, oferece uma quantidade decente de espaço e é cativantemente barato. Dispensa apresentações porque está à venda desde sempre...bem, desde 1980. Nestes dias de baixas emissões e consciência ecológica, o Fiat Panda é a oferta mais barata com o seu motor híbrido a gasolina e elétrico. Um desempenho nada de especial, mas para o preço, está muito bem.

3º. Renault Twingo // Desde 15.480 euros

O carro urbano da Renault, tão radical quanto a primeira vez que foi lançado em 1993, é dos mais baratos, peculiares, bonitos e carismáticos.

Tem um design incomum para a classe, com o motor a gasolina de 999 centímetros cúbicos e 67 cavalos de potência. Bom para a cidade e divertido de conduzir, peca quando sai para fora dos perímetros urbanos. Não está à altura dos padrões cada vez mais exigentes, havendo melhores opções no mercado. O seu melhor desempenho é quando é usado na cidade, onde a sua brecagem e motor ágil proporcionam uma condução que facilita no trânsito.

4º. Kia Picanto // Desde 15.750 euros



O Kia Picanto, a rodar desde 2003, aproveita o novo design arrojado da marca sul-coreana para se impor no mercado. É divertido de conduzir pela cidade e bastante prático o suficiente para a vida urbana do dia-a-dia.

Mas, barato como é, nas viagens mais longas notará algumas deficiências de performance, principalmente nas subidas...Por quase 16 mil euros, o carro está mais bem equipado que a maioria da concorrência, como os vidros dianteiros elétricos, porta USB e Bluetooth. Como opcionais, e a pagar mais um bocadinho, pode ter ar condicionado automático, controle de velocidade, carregador de telemóvel ou câmara de marcha-atrás.

5º. Citroen C3 // Desde 15.839 euros



Desde o lançamento do modelo de terceira geração em 2016, o C3 tornou-se uma espécie de história de sucesso para a Citroën. Sendo o "best-seller" da marca, a sua atualização concentrou-se no refinamento em vez da revolução, com mudanças de estilo, um interior atualizado e os mais recentes motores a gasolina. Nenhum outro carro do segmento oferece tanto espaço para personalização, com 97 combinações diferentes de cores exteriores e 36 no carro anterior. Em termos de design, a marca francesa atualizou o chamado "Airbump", uma traseira que não é para todos os gostos, mas útil na proteção contra arranhões frustrantes a estacionar. As opções mais baratas incluem motores a gasolina PureTech, disponíveis com 83 cavalos.



6º. Hyundai i10 // Desde 16.664 euros

O Grupo Hyundai aproveita as sinergias para criar modelos quase gémeos, e o caso do Hyundai i10 e Kia Picanto é outro dos exemplos. Diferem na estética e nos equipamentos, mas sua base técnica é a mesma. Por isso são oferecidos com motores idênticos, todos a gasolina. O setor sabe que os carros citadinos têm margens de lucro mais baixas, mas vendidos em catadupa e com êxito, podem catapultar a marca. Foi o que aconteceu com a Hyundai com o i10 e i20. Vem com alguns recursos impressionantes de tecnologia só vistos em segmentos superiores, embora seja construído para um preço aceitável. A maioria das versões tem um ecrã tátil de 8 polegadas com Apple CarPlay. Nem todos podem comprar um carro elétrico, e o Hyundai i10 é um deles.

7º. Volkswagen Up! // Desde 16.837 euros



O Volkswagen Up! é mais sofisticado do que o seu tamanho e aparência sugerem. É confortável, estável na estrada e agradável de conduzir. Embora projetado para a cidade, não é dos que dececiona numa viagem mais longa. O minúsculo Volkswagen continua a ser um dos melhores carros urbanos que se pode comprar. O citadino, que está nas estradas desde 2011,, derrotou uma lista de rivais que no passado incluía o ataque em três frentes dos parceiros Citroen C1, Peugeot 108 e Toyota Aygo, bem como os irmãos quase idênticos do Up! O Skoda Citigo e Seat Mii. Hoje, o principal rival do Up! é o Toyota Aygo X.

8º. Mitsubishi Space Star // Desde 17.250 euros



O Space Star é hoje um modelo mais pequeno do que já foi no passado. Se a primeira geração se assumia com uma vertente familiar, e com traços de monovolume, a atual geração assume-se mais como um substituto do citadino Colt, que entretanto foi abandonado pela marca. Ajustado à cidade, este modelo está em forte competição com a concorrência. Com uma motorização equilibrada e consumos moderados, o Space Star alia uma estética bem conseguida. O citadino está disponível apenas com motorização a gasolina, 1.2 MiVEC, de 80cv.

9º. Dacia Duster // Desde 17.400 euros



O grande argumento do Duster é a forma como está no mercado com um preço super-agressivo. O grupo Renault tem sido muito disciplinado em manter os custos do Dacia Duster baixos. São construídos num país de baixo salários (Marrocos), usando motores, plataformas e sistemas elétricos que foram amortizados há muito tempo por outros carros do grupo. Para um SUV, é um pouco lento e pouco refinado nos pormenores, mas por isso tem o preço que tem. O Dacia Duster não está a tentar enganar ninguém. Não é barato de uma forma que insulte a inteligência do consumidor e é um carro muito equilibrado no custo-benefício.

10º. Toyota Aygo X // Desde 17.641 euros

É divertido este Aygo X. Tem uma performance admirável na cidade, embora o pequeno motor de três cilindros possa talvez parecer um pouco covarde em velocidade cruzeiro na estrada. Este Toyota Aygo X está aqui para provar que os carros urbanos ainda existem. Foi o primeiro carro totalmente projetado e desenvolvido pela filial europeia da Toyota. O Aygo X é construído na mesma plataforma que também sustenta o Yaris e o Yaris Cross.

Mais para gastar

Para quem tem mais um pouco para gastar, deixamos aqui a lista dos restantes dez carros mais baratos, num ranking de 20 veículos.

11.º Fiat 500 // Desde 18.254 euros



12.º Opel Corsa // Desde 18.505 euros

2019 Opel Corsa



13.º Kia Rio // Desde 18.650 euros



14.º Toyota Yaris // Desde 18.789 euros



15.º Hyundai i20 // Desde 19.155 euros



16.º Suzuki Ignis // Desde 19.203 euros



17.º Seat Ibiza // Desde 19.295 euros



18.º Mazda 2 // Desde 19.846 euros



19.º Nissan Micra // Desde 19.855 euros



20.º Suzuki Swift // Desde 19.995 euros