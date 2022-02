Carta do Fisco sobre impostos alarma contribuintes

Os contribuintes que estão a pagar impostos às prestações estão a receber notificações da Autoridade Tributária (AT) no sentido de pagarem toda a dívida em atraso no prazo de 30 dias. Ao JN, a AT reconhece o erro e o próprio Ministério das Finanças sublinha a necessidade de esclarecer devidamente os visados, evitando "comunicações equívocas".

Milhares de contribuintes que aderiram a planos prestacionais de pagamento de impostos durante a pandemia já terão recebido uma carta do Fisco a exigir a liquidação de toda a dívida em atraso no prazo de apenas 30 dias. No entanto, trata-se de um erro do Fisco, uma vez que a maioria dos visados nunca falhou o pagamento das prestações. No ano passado, quase cem mil contribuintes pediram para pagar o IRS a prestações. No caso do IRC, há registo de 1828 casos.